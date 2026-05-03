Zenit thắng CSKA nhờ kỹ năng hiếm có của Igor Diveyev

Trong bối cảnh cuộc đua giành chức vô địch đang diễn ra gay cấn, Zenit đã giành chiến thắng quan trọng trên sân khách trước CSKA Moscow với tỷ số 3-1; trong đó, họ bị dẫn 0-1 ngay từ phút thứ 4, nhưng thắng ngược 3-1 mở màn từ cú đánh đầu của tài năng trẻ Igor Diveyev.

Diveyev mở màn chiến thắng ngược dòng của Zenit (Ảnh: Trang chủ của Zenit)

Sau khi Ivan Oblyakov ghi bàn mở tỷ số cho Đội bóng Quân đội từ chấm 11m ngay phút thứ 4, đến phút 30, Diveyev bật cao đánh đầu từ một quả phát góc, gỡ hòa 1-1 cho Zenit Saint Petersburg.

Trước trận đấu, Zenit có một thống kê đáng ngạc nhiên: Không ghi bàn thắng nào bằng đầu từ tình huống cố định trong cả mùa giải. Zenit có rất nhiều bàn thắng từ phạt đền, nhưng chỉ một số ít từ các tình huống cố định khác. Và họ cũng chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào từ đánh đầu.

Điều này thật kỳ lạ đối với một CLB tham vọng vô địch: Zenit có nhiều cầu thủ cao to, nhưng điều đó lại không giúp họ ghi bàn. Sự xuất hiện của Diveev có thể xoay chuyển tình thế, giúp Zenit trở nên nguy hiểm hơn trong các tình huống cố định.

Điều này cũng có thể giúp họ trong các vòng đấu còn lại của RPL, nơi Zenit có khả năng phải đối mặt với hàng phòng ngự chặt chẽ trước các đối thủ như là Sochi và Rostov, những đội bóng đang cần điểm.

Hãy nhìn vào thống kê của Diveyev tại CLB cũ: Trong 203 trận đấu cho CSKA, anh ghi 20 bàn thắng. Với một trung vệ, đó là kết quả xuất sắc. Diveyev thường ghi được 3-4 bàn mỗi mùa, nhưng mùa trước anh gặp khó khăn: Chỉ ghi được 5 bàn ở RPL và 1 bàn ở Cúp Quốc gia.

Diveev ghi nhiều bàn từ các tình huống cố định không phải vì anh cao (1m94). Quan trọng hơn, anh là một cầu thủ xuất sắc trong việc thoát khỏi sự kèm cặp đối thủ trong vòng cấm. Bàn thắng của anh vào lưới CSKA là ví dụ điển hình: Từ quả phạt góc, Diveev thoát khỏi sự kèm cặp của Krugovoi và đánh đầu tung lưới Torop.

HLV đầu tiên của Diveyev, Valentin Klimov, cho anh chơi tiền vệ từ khi còn trẻ, đặc biệt dạy anh cách tìm khoảng trống. Giờ đây, kỹ năng này giúp Diveyev ghi bàn từ những tình huống bóng cố định.

Anh rất giỏi trong việc phát hiện khoảng trống và thoát ra khỏi sự kèm cặp của đối thủ. “Chúng tôi thường ở lại sau mỗi buổi tập, và tôi dạy cậu ấy cách định vị, cách giữ khoảng trống phía trước để có thể băng lên đón bóng”, HLV Klimov nhớ lại.

Diveyev sở hữu rất nhiều kỹ thuật độc đáo. Một trong số đó là khả năng đổi hướng đột ngột ngay khi nhận đường chuyền. Ví dụ kinh điển: Giả vờ chạy lên phía trước, hậu vệ rê bóng, và Igor lùi về - rồi anh đứng một mình trước khung thành. Cách này giúp Diveyev đánh lừa các hậu vệ, ghi bàn cho CSKA trong các trận đấu với Rubin và Orenburg.

Một trong những chiêu trò khác của Diveyev đó là tận dụng pha cản người của đồng đội. Ở trong trận đấu với Baltika, Diveev đã ghi bàn cho CSKA sau khi Krugovoy cản 3 hậu vệ đối phương. Krugovoy tạo khoảng trống, và Diveyev dứt điểm thành công.

Trong trận đấu với CSKA, lần này là trong màu áo Zenit, người ta chứng kiến ​​một pha bóng rất tương tự. Diveev lại được đồng đội (Douglas Santos) hỗ trợ bằng cách cản đối thủ - lần này, Krugovoy trở thành nạn nhân chính chiêu trò mà anh sử dụng trong trận đấu với Baltika.

Đây không phải là trùng hợp: Dường như Diveev mang đến cho Zenit lối chơi kiến ​​tạo đơn giản nhưng hiệu quả. Và kết quả đến rất nhanh: Zenit ghi bàn thắng đầu tiên bằng cú đánh đầu từ một tình huống cố định. Trong các trận đấu với Sochi và Rostov, họ đã có được một vũ khí quan trọng là Diveyev trong khu vực cấm địa.

Diveyev chia sẻ sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Zenit: “Tất nhiên, việc tôi ghi bàn là tuyệt vời, nhưng ghi bàn tại sân của CSKA, trước đội bóng cũ nơi tôi đã thi đấu 6 năm, thì không phải là điều tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã thắng”.

“Tôi sẽ dâng tặng bàn thắng đầu tiên của tôi trong màu áo Zenit cho người vợ tuyệt với của tôi. Tôi luôn dâng tặng mọi bàn thắng cho nàng. Tôi đã làm biểu tượng trái tim sau khi ghi bàn hướng lên khán đài dù tôi không thấy cô ấy. Sau đó tôi đã tìm thấy”.

Zenit thắng chung cuộc khi Aleksandr Sobolev và Luis Henrique nối tiếp chiến công của Diveyev. Bằng kết quả này, Zenit tạm thời vươn lên dẫn trước Krasnodar (chưa đá trận vòng 28) 2 điểm và RPL 2025-2026 còn 2 trận nữa là kết thúc

