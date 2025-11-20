Dick Advocaat sẽ trở thành HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup sau chiến công của tuyển Curacao

Ở tuổi 78, Dick Advocaat sắp trở thành HLV lớn tuổi nhất tại một kỳ World Cup sau khi đội tuyển Curacao của ông cầm hòa Jamaica ở trong trận đấu kịch tính và giành quyền vào VCK lần đầu tiên.

HLV Advocaat

Vị HLV từng đi nhiều nơi này đã dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia khác nhau, bao gồm cả 3 lần dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, đội bóng mà ông đã cùng đồng hành đến tận tứ kết kỳ World Cup 1994. Tuy nhiên, đưa Curacao đến World Cup có lẽ là thành tựu lớn nhất của ông.

Quốc đảo rất nhỏ bé này, một phần lãnh thổ tự trị của Hà Lan với dân số chỉ hơn 150.000 người. Họ đã trở thành quốc gia nhỏ bé nhất giành quyền tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sau chiến tích trước Jamaica Vòng loại World Cup - Khu vực CONCACAF.

Advocaat tiếp quản đội tuyển vào tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, ông đã phải chứng kiến ​​họ hoàn thành nhiệm vụ từ xa sau khi rời đội ngay sau khi họ bay đến Jamaica vào cuối tuần để quay trở về nhà ở The Hague vì “lý do gia đình” mà Liên đoàn bóng đá Curacao có giải thích.

Trước trận đấu, Advocaat đã nói: “Thật khó khăn khi phải để các cầu thủ ở lại đây. Tôi phải đưa ra quyết định với tâm trạng nặng nề, nhưng gia đình quan trọng hơn bóng đá. Từ Hà Lan, tôi sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với BHL và tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ cầu thủ này”.

Lúc 2 giờ sáng thứ Tư tại Hà Lan, Advocaat ngồi xuống xem đội bóng thi đấu, ông giữ liên lạc qua điện thoại với HLV Wouter Jansen, người chuyển hướng dẫn cho các trợ lý HLV Dean Gorre và Cor Pot ở trong giờ nghỉ giải lao, theo như là truyền thông Hà Lan đã đưa tin.

Niềm tin của nhà cầm quân người Hà Lan đã được đền đáp. Curacao thi đấu đầy may mắn tại Independence Park chật kín khán giả khi Jamaica sút trúng khung gỗ đến 3 lần ở trong hiệp 2, dù họ cũng có những cơ hội ở phía bên kia khiến thủ môn kỳ cựu của Jamaica bó tay.

Câu chuyện cổ tích dường như đã tan vỡ ở phút thứ 4 trong 5 phút bù giờ cuối trận khi cầu thủ vào thay người Jeremy Antonisse của Curacao dường như đã phạm lỗi với Isaac Hayden và trọng tài người El Salvador Ivan Barton ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền...

Nhưng trọng tài chính đã nhanh chóng được các trọng tài VAR khuyến khích kiểm tra tình huống trên màn hình nhỏ dọc đường biên - và ông này không chút do dự đã đảo ngược quyết định của mình trước sự ngỡ ngàng của đám đông khán giả Jamaica đầy thất vọng.

Niềm vui của Curacao đã được khẳng định chỉ vài phút sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mở đầu cho màn ăn mừng của họ, và cả thế giới phải chờ đến tận chiều thứ Tư (theo giờ của Hà Lan) - mới thấy được những phản ứng tích cực của Advocaat. Chậm nhưng rất đáng.

HLV có biệt danh là "Tiểu tướng quân" chia sẻ với tờ Algemeen Dagblad trong phản ứng đầu tiên trước chiến công này: "Sau một màn trình diễn kiểu như thế này, bạn có thể muốn nói rằng đây là điều tuyệt vời nhất tôi từng được trải qua, nhưng điều đó đã làm lu mờ rất nhiều khoảnh khắc khác".

"Đây là điều điên rồ nhất tôi từng đạt được với tư cách là một huấn luyện viên. bóng đá. Chiến công này thật tuyệt vời cho hòn đảo Curacao và cả các cầu thủ đến từ những nơi xa xôi".

"Tôi hoàn toàn kiệt sức sau trận đấu, thậm chí là còn hơn cả khi tôi đứng trên sân. Bạn có thể sắp xếp mọi thứ theo ý mình, nhưng mà bạn sẽ mất hết năng lượng. Đây là một trận đấu quan trọng".

"Hãy nhìn Jamaica, Steve McClaren đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia chỉ vài giờ sau kết quả hòa. Vậy mà họ lại sút trúng cột dọc 2 lần và xà ngang một lần. Rồi còn quả phạt đền nữa".

Trong quá khứ, HLV người Đức Otto Rehhagel (71 tuổi 317) là nhà cầm quân lớn tuổi nhất ở một kỳ FIFA World Cup khi ông dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Argentina tại Nam Phi năm 2010. Giờ đây, vị HLV Hà Lan đã sẵn sàng lập kỷ lục mới.

Đ.Hg.