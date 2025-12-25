Huyền thoại Zidane tự hào chứng kiến con trai Luca giữ sạch lưới trong chiến thắng của Algeria

Thủ môn Luca Zidane giúp đội tuyển Algeria khởi đầu chiến dịch AFCON với chiến thắng 3-0 trước Sudan.

Zinedine có mặt tại sân vận động Moulay El Hassan để xem con trai Luca thi đấu trong khung thành của Algeria, đã được khán giả chào đón nồng nhiệt mỗi khi hình ảnh của ông xuất hiện trên màn hình lớn. Luca đã chọn khoác áo đội tuyển quốc gia quê hương của ông nội sau khi nhận được lời mời từ “Những chú cáo Fennec”, và anh đã có cơ hội tỏa sáng nhờ chấn thương của Alexandre Oukidja, người lẽ ra đã được kỳ vọng bắt chính. Trong một thế trận mà Algeria thể hiện sự vượt trội nhưng Luca, người đang chơi cho Granada ở giải hạng 2 Tây Ban Nha, cũng đã có nhiều dịp trổ tài khi 2 cản phá cú sút nguy hiểm của của Yaser Awad bên phía Sudan.

Riyad Mahrez lập cú đúp và cầu thủ 20 tuổi Ibrahim Maza ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên cho Algeria, một trong những ứng cử viên vô địch, giúp đội vươn lên dẫn đầu bảng E. Sau trận, người hùng Mahrez nói rằng 2 bàn thắng của anh vào lưới Sudan không phải là lời đáp trả những lời chỉ trích. Đội trưởng đội tuyển Algeria, người đang chơi cho Al Ahli ở Saudi Arabia sau khi chuyển đến từ Man.City, hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của tuyển Algeria tại Cúp bóng đá châu Phi với 8 bàn thắng, đã phải đối mặt với sự soi xét sau khi nhà vô địch năm 2019 bị loại ở vòng bảng trong 2 kỳ giải gần nhất.

Zinedine Zidane chăm chú dõi theo màn trình diễn xuất sắc của con trai Luca Zidane.

Ngôi sao 34 tuổi với các phóng viên: “Đây không phải là để đáp trả những lời chỉ trích. Tôi đã quen với điều đó. Câu trả lời của tôi là tập trung vào trận đấu của mình trên sân. Chúng tôi bước vào trận đấu với một kế hoạch rõ ràng: thi đấu mà không cần suy nghĩ quá nhiều, giành chiến thắng trận này và các trận còn lại trong vòng bảng để khiến con đường phía trước trở nên dễ dàng hơn”.

Algeria sẽ gặp Burkina Faso, đội ghi 2 bàn thắng ở những phút bù giờ cuối hiệp 2 để đánh bại Guinea Xích đạo chỉ còn 10 người với tỷ số 2-1, trong trận phân định ngôi đầu vào Chủ nhật. “Ghi bàn là điều tốt - nó mang lại sự tự tin - nhưng toàn đội phải tiếp tục nâng cao trình độ để chúng ta thi đấu ổn định hơn”, Mahrez nói thêm. “Sự tập trung ngay lập tức chuyển sang trận đấu với Burkina Faso. Chúng ta cần nâng cao trình độ và thi đấu ổn định hơn từ trận đấu tiếp theo”.

Algeria đã bỏ lỡ 2 kỳ World Cup gần đây nhất nhưng đã giành quyền tham dự giải đấu mở rộng năm 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.

THANH TUẤN