Real Madrid cho mượn Endrick sang Lyon

Lyon chiêu mộ ngôi sao trẻ Endrick của Real Madrid theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải.

Tiền đạo 19 tuổi người Brazil rời khỏi đội bóng Tây Ban Nha sau khi gặp khó khăn trong việc giành một suất trong đội hình chính của HLV Xabi Alonso ở mùa giải hiện tại. Real Madrid cũng đã thông báo về thương vụ này bằng một tuyên bố chính thức, trong đó nêu rõ: “Real Madrid CF và Olympique Lyonnais đã đạt được thỏa thuận cho mượn cầu thủ Endrick đến cuối mùa giải này, ngày 30-6-2026”.

Theo giới truyền thông, Endrick gia nhập Lyon theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải, với mức phí chuyển nhượng được hai bên thỏa thuận là 1 triệu EUR. Đây là một hợp đồng cho mượn đơn thuần, không kèm điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, Real Madrid được cho là đã đưa vào một điều khoản đặc biệt quy định rằng Endrick phải được thi đấu một số trận nhất định trong thời gian khoác áo Lyon.

Endrick gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2024 từ Palmeiras, ký hợp đồng 6 năm với mức phí ban đầu là 35 triệu EUR, và có thể tăng thêm 25 triệu EUR kèm theo các điều khoản bổ sung. Tuy nhiên, sự kỳ vọng nhanh chóng bị dập tắt. Dưới thời cựu HLV Carlo Ancelotti, Endrick ít có cơ hội ra sân trong mùa giải đầu tiên, chỉ ghi được 7 bàn thắng. Trong khi người ta kỳ vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn dưới thời Xabi Alonso, nhưng chấn thương cộng thêm sự nổi lên của Gonzalo Garcia đã khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Anh kết thúc nửa đầu mùa giải chỉ với 3 lần ra sân trên mọi đấu trường, tổng cộng 99 phút thi đấu và 1 lần đá chính.

Mặc dù ít được ra sân, Endrick vẫn được đánh giá rất cao tại Real Madrid, và vì vậy, CLB đã cho anh ra đi theo dạng cho mượn thay vì bán đứt, để anh có thể thi đấu thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm quý giá và trở lại CLB với tư cách là một cầu thủ giỏi hơn. Giờ đây Endrick, người ghi 3 bàn sau 14 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil, hy vọng sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn và chứng tỏ phẩm chất của mình tại Lyon trong nửa sau mùa giải.

