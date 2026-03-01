Yamal ghi cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp

Lamine Yamal tiết lộ anh đã không cảm thấy tốt trong mùa giải này nhưng khẳng định cuối cùng đã tìm lại được niềm vui trong bóng đá sau khi ghi cú hat-trick đầu tiên của sự nghiệp, trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Villarreal tại La Liga hôm thứ Bảy.

Lamine Yamal bùng nổ trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Villarreal.

Yamal lập cú đúp trong hiệp một tại sân Camp Nou và ghi thêm một bàn nữa sau giờ nghỉ để trở thành cầu thủ 18 tuổi đầu tiên lập cú hat-trick ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha kể từ năm 1967. Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, anh cho biết đã gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ vì một số lý do trong mùa giải hiện tại, trước khi nói thêm rằng anh cảm thấy tốt hơn khi bước vào giai đoạn cuối mùa giải.

“Tôi đã không cảm thấy tốt đầu mùa giải này”, Yamal nói với Movistar. “Có vấn đề ở háng và nói chung, tôi không hạnh phúc. Đó là sự kết hợp của nhiều thứ. Bạn có thể nhận thấy điều đó. Tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều trong khoảng một tuần nay. Tôi luôn mỉm cười khi thi đấu, điều mà trước đây không hề có, và tôi cảm thấy hạnh phúc trên sân cỏ”.

Mặc dù gặp phải những vấn đề đó, Yamal vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Barcelona mùa giải này, và sau cú hat-trick hôm thứ Bảy, anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của đội với 18 bàn thắng sau 34 trận đấu trên mọi đấu trường. Con số này bằng tổng số bàn thắng của anh trong cả mùa giải trước - dù chỉ thi đấu ít hơn 21 trận.

Yamal trở thành cầu thủ 18 tuổi đầu tiên lập cú hat-trick ở giải vô địch Tây Ban Nha kể từ năm 1967.

Chỉ có 2 cầu thủ từng lập hat-trick ở độ tuổi trẻ hơn, mặc dù phải quay ngược lại gần 100 năm để tìm thấy họ: Jose Iraragorri ở tuổi 17 năm và 337 ngày vào năm 1930, và Pablo Pombo ở tuổi 18 năm và 200 ngày vào năm 1934. “Tôi đang ghi bàn nhiều hơn mỗi ngày”, Yamal nói thêm. “Ở tuổi 16, mọi người đã muốn bạn ghi 100 bàn thắng rồi và điều đó rất khó. Tôi cũng muốn ghi nhiều bàn hơn, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng khả thi”.

Khi được hỏi về những vấn đề khiến Yamal không thể tận hưởng bóng đá mùa này, HLV Hansi Flick của Barcelona đã chỉ ra sự thay đổi trong cách các hậu vệ kèm anh. “Đối thủ đôi khi bố trí 2 hoặc 3 người kèm cậu ấy”, Flick nói. “Bạn có thể cảm thấy đôi lúc cậu ấy thiếu tự tin, thiếu sự năng động trong tình huống một chọi một. Tôi rất vui vì trận đấu hôm nay, điều đó chắc chắn sẽ giúp cậu ấy tự tin hơn, và khi cậu ấy thích thú khi chơi bóng, điều đó thật tuyệt vời cho cậu ấy và cả cho chúng tôi”.

Bàn thắng đầu tiên của Yamal đến sau đường chuyền của Fermin Lopez. Bàn thắng thứ 2 là một cú sút tuyệt đẹp sau khi rê bóng qua 2 cầu thủ Villarreal. Pape Geuye đã giúp Villarreal rút ngắn tỷ số trước khi Yamal tái lập thế dẫn trước 2 bàn cho Barcelona, và cầu thủ dự bị Robert Lewandowski đã ấn định tỷ số cuối cùng ở những phút cuối.

Chiến thắng giúp Barcelona hơn 4 điểm so với Real Madrid - đội sẽ tiếp đón Getafe vào thứ Hai - nhưng đội bóng xứ Catalan giờ đây sẽ tập trung vào Cúp Nhà vua khi đón tiếp Atletico Madrid trong trận lượt về bán kết. Atletico đã thắng trận lượt đi với tỷ số 4-0, khiến Barcelona phải đối mặt với thử thách khó khăn, nhưng Flick cho rằng với phong độ hiện tại của Yamal, mọi chuyện đều có thể xảy ra. “Tôi nghĩ mọi người đều thấy màn trình diễn của cậu ấy hôm nay”, ông nói. “Bàn thắng đầu tiên cậu ấy cần để nhập cuộc và những gì xảy ra sau đó thật xuất sắc. Lamine ở phong độ này là điều tuyệt vời đối với chúng tôi. Chúng tôi cần cậu ấy duy trì phong độ này vào thứ Ba. Đây là điều tôi muốn thấy”.

Cũng trong ngày thứ Bảy, Julian Alvarez ghi bàn thắng muộn giúp Atletico Madrid thắng Real Oviedo 1-0 và vươn lên vị trí thứ 3, bằng điểm với Villarreal. Trong khi Inaki Williams gỡ hòa cho Athletic Bilbao trong trận hòa 1-1 trên sân Rayo Vallecano. Real Sociedad đánh bại Mallorca 1-0.

THANH TUẤN