Lewandowski ấn định ngày quyết định tương lai tại Barcelona

Trong vòng chưa đầy 5 tháng nữa, hợp đồng của Robert Lewandowski với Barcelona sẽ hết hạn, và cho đến nay, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc liệu anh có được đề nghị gia hạn hợp đồng tại sân Camp Nou hay không.

Robert Lewandowski chỉ quyết định tương lai sau cuộc bầu cử Chủ tịch Barcelona.

Lewandowski đã có phong độ xuất sắc trong 4 mùa giải tại Barcelona, ​​nhưng trong những tháng gần đây, anh đã mất đi nhiều vị trí quan trọng. Cầu thủ người Ba Lan không còn là tiền đạo đá chính của Hansi Flick, khi Ferran Torres đã vượt lên anh trong thứ tự ưu tiên. Mặc dù vậy, ngôi sao 37 tuổi vẫn quyết tâm tiếp tục gắn bó với CLB xứ Catalan. Barcelona vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của Lewandowski, và bản thân cầu thủ này cũng không vội vàng. Theo tờ MD, anh sẽ không cam kết bất cứ điều gì cho đến sau cuộc bầu cử Chủ tịch CLB, diễn ra vào ngày 15-3.

Thời gian qua, Lewandowski nhận được nhiều lời đề nghị để rời Barcelona. Đội bóng MLS, Chicago Fire sẽ phải chờ đợi để biết liệu Lewandowski có gia nhập họ vào mùa hè này hay không. Họ đã đưa ra lời đề nghị cho cầu thủ 37 tuổi này, người đang bị thu hút bởi ý tưởng được chơi bóng ở Mỹ vào giai đoạn này của sự nghiệp. Theo một báo cáo từ Diario Sport trong tuần này: “Từ Chicago, người ta khẳng định rằng CLB đã gửi lời đề nghị chính thức đầu tiên cho tiền đạo người Ba Lan. Một đề nghị 2 năm và một khoản tiền thưởng tương xứng với vai trò mới của anh ấy như một nhân vật quan trọng”.

Trong khi Atletico Madrid, Milan, Fenerbahce và các CLB giàu có ở Saudi Arabia cũng đang theo dõi tình hình của Lewandowski, vì họ tìm cách chiêu mộ anh nếu anh trở thành cầu thủ tự do. Tất cả đều sẽ xem xét việc theo dõi vấn đề này, khi biết rằng bất kỳ quyết định nào cũng sẽ không được đưa ra trong ít nhất 5-6 tuần nữa.

Ở giai đoạn này, dường như Lewandowski sẽ rời Barcelona. Anh sẵn sàng giảm lương đáng kể để đảm bảo mình ở lại sân Camp Nou, nhưng ban lãnh đạo CLB đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế, đó là ưu tiên hàng đầu của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

HUY KHÔI