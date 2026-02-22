Vinicius ghi bàn nhưng không thể ngăn Real Madrid thua Osasuna 1-2

Vinicius Junior đã ghi bàn cho Real Madrid vào thứ Bảy, nhưng cầu thủ người Brazil không thể ngăn đội đầu bảng La Liga bất ngờ để thua Osasuna với tỷ số 1-2.

Trong tuần mà cầu thủ người Brazil cáo buộc một đối thủ xúc phạm bằng lời lẽ phân biệt chủng tộc trong một trận đấu Champions League, anh đã chứng tỏ rằng hậu quả của vụ việc không ảnh hưởng đến phong độ của mình với bàn thắng thứ 5 trong 4 trận đấu. Nhưng thất bại này giáng một đòn mạnh vào cuộc đua giành chức vô địch của Real Madrid, tạo cơ hội cho Barcelona vươn lên dẫn đầu bằng cách đánh bại Levante vào Chủ nhật.

UEFA đang điều tra sau khi Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni của Benfica gọi anh là “con khỉ” sau bàn thắng xuất sắc của trong chiến thắng 1-0 của Madrid trước Benfica ở vòng play-off Champions League hôm thứ Ba. Tiền đạo này lại một lần nữa ghi bàn và tưởng chừng như đã giúp Real Madrid giành được ít nhất một điểm với bàn thắng ở phút 73 vào lưới Osasuna, san bằng tỷ số sau khi Ante Budimir ghi bàn thắng từ chấm phạt đền trong hiệp một giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Nhưng mọi hy vọng về một cuộc lội ngược dòng của Real Madrid đã tan biến khi Raul Garcia ghi bàn thắng quyết định ở phút 90 cho đội chủ nhà. Garcia thể hiện kỹ thuật cá nhân xuất sắc khi xoay người trong vòng cấm và tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Thibaut Courtois từ một góc hẹp. Real Madrid hiện hơn 2 điểm so với đội xếp thứ 2 là Barcelona, dù đã chơi nhiều hơn một trận.

Ademola Lookman ghi bàn thắng thứ 4 trong 6 trận giúp Atletico Madrid thắng 4-2 trước Espanyol.

Tiền đạo tân binh Ademola Lookman ghi bàn thắng thứ 4 của mình trong 6 trận kể từ khi chuyển đến Atletico Madrid vào tháng 1, trong chiến thắng 4-2 trước Espanyol. Alexander Sorloth ghi 2 bàn, nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa giải lên 12. Atletico, hiện đứng thứ 4, đã nới rộng khoảng cách với Betis lên 6 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League và bằng điểm với Villarreal, đội đang đứng thứ 3.

Real Betis, đội đang đứng thứ 5, có thể bị tụt hạng trong cuộc đua giành vé dự Champions League sau trận hòa 1-1 với Rayo Vallecano. Bàn thắng của Isi Palazon ở phút 42 đã san bằng tỷ số sau bàn mở tỷ của Cedric Bakambu cho Betis.

Ở diễn biến khác. Real Sociedad hòa 3-3 với đội cuối bảng Real Oviedo sau một trận đấu kịch tính tại Estadio Municipal de Anoeta. Oviedo đã kiểm soát trận đấu với 2 bàn thắng nhanh chóng sau giờ nghỉ giữa hiệp của Federico Vinas, người ghi bàn bằng các cú đánh đầu ở phút 50 và 52. Orri Oskarsson mở màn cho cuộc lội ngược dòng của Sociedad bằng một pha đánh đầu mạnh mẽ ở phút 64, và Duje Caleta-Car đánh đầu ghi thêm một bàn nữa để gỡ hòa ở phút 87.

Oskarsson ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu với một pha dứt điểm chính xác để đưa đội chủ nhà dẫn trước ở phút 90 - nhưng kịch tính vẫn chưa kết thúc. Ở phút thứ 2 của thời gian bù giờ, Eric Bailly lại gỡ hòa để cứu vãn một điểm cho Oviedo. Ngay cả khi đó, Goncalo Guedes vẫn kịp sút trúng cột dọc ở phút 99.

THANH TUẤN