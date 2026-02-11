Raphinha khó có thể cùng Barcelona chơi bán kết Copa del Rey

Raphinha khó có thể ra sân cùng Barcelona trong trận lượt đi bán kết Copa del Rey gặp Atletico Madrid.

Raphinha đang hồi phục sau chấn thương cơ và đã bỏ lỡ 2 trận đấu liên tiếp. Anh cũng không tập luyện cùng toàn đội vào thứ Ba. Tuyển thủ Brazil chưa thi đấu kể từ ngày 31-1 trong trận thắng 3-1 trước Elche tại La Liga. Anh được thay ra ở hiệp một trong trận đấu đó sau khi cảm thấy đau cơ ở chân phải. “Tôi cảm thấy tốt hơn, chúng tôi đang theo dõi từng ngày”, Raphinha nói với truyền thông Tây Ban Nha hôm thứ Hai. “Chúng ta sẽ xem liệu tôi có đủ thể lực để ra sân vào thứ Năm hay không… Có một số lựa chọn, nhưng tất cả chúng ta đều biết chấn thương như thế nào. Tôi không thể nói dối các bạn, tôi rất muốn nói rằng tôi có thể ra sân vào thứ Năm, nhưng thể lực của tôi vẫn chưa đủ”.

Raphinha là một trong những cầu thủ hàng đầu của Barcelona mùa này. Anh đã ghi 10 bàn thắng trong 11 trận đấu trước khi bị chấn thương. Barcelona là đương kim vô địch Copa del Rey, và đã thắng 17 trong 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường - trận thua gần nhất là thất bại 1-2 trước Real Sociedad vào ngày 18-1. Trong những trận gần đây, Lamine Yamal tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hàng công của Barcelona, ​​khi đã ghi 5 bàn thắng trong 5 trận gần nhất của đội trên mọi đấu trường. Anh đã ghi bàn cho Barcelona cả ở vòng 16 và tứ kết Copa del Rey.

Trận lượt đi bán kết Copa del Rey gặp Atletico sẽ được diễn ra tại Madrid. Atletico, đội đã tiến vào bán kết sau chiến thắng 5-0 trước Real Betis, đang cố gắng lọt vào trận chung kết Copa đầu tiên kể từ khi vô địch giải đấu này mùa 2012-2013. Atletico chỉ thắng một trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng sẽ được tiếp thêm sức mạnh bởi tân binh Ademola Lookman. Tiền đạo người Nigeria đã ghi bàn trong trận ra mắt cho CLB của HLV Diego Simeone tuần trước, nhưng đã im tiếng trận sau đó khi Atletico thua 0-1 trước chính Real Betis trên sân nhà tại La Liga.

Trận bán kết Copa del Rey còn lại là một trận derby xứ Basque, khi Real Sociedad và Athletic Bilbao sẽ gặp nhau vào thứ Tư. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại Bilbao, nơi 2 đội hòa 1-1 ở La Liga vào ngày 1-2. Athletic thắng 2-1 trên sân Valencia để lọt vào bán kết Copa lần thứ 6 trong 7 mùa giải, trong khi Sociedad giành quyền vào bán kết lần thứ 3 liên tiếp bằng chiến thắng 3-2 trên sân Alaves. Các trận lượt về sẽ diễn ra vào tháng 3, và trận chung kết sẽ diễn ra vào tháng 4 tại Seville.

THANH TUẤN