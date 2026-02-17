Yamal đá hỏng phạt đền, Barcelona sụp đổ trước Girona

Thất bại thứ 2 trong vòng chưa đầy một tuần khiến Barcelona tụt lại 2 điểm so với Real Madrid.

Một chiến thắng sẽ giúp Barcelona vượt qua đối thủ truyền kiếp nhưng thay vào đó, một cuộc khủng hoảng đang nảy sinh đối với HLV Hansi Flick, người chứng kiến đội bóng của mình thua Atletico Madrid 0-4 tại bán kết lượt đi Copa del Rey tuần trước. Thất bại thứ 2 diễn ra ngay cả khi Barcelona đã dẫn trước ngay đầu hiệp 2. Yamal sút trúng cột dọc trong quả phạt đền ngay trước khi hiệp một kết thúc nhưng 14 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Pau Cubarsi đón đường chuyền từ cánh phải của Jules Kounde và đánh đầu hoàn hảo vào góc cao khung thành. Bàn thắng đó là bàn thứ 100 của Barcelona trên mọi đấu trường mùa này, và giúp họ trở thành CLB thứ 2 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đạt được cột mốc 100 bàn thắng, sau Bayern Munich.

Tuy nhiên, Girona vùng lên mạnh mẽ chỉ 3 phút sau đó. Thủ môn Joan Garcia của Barcelona phải hoạt động tích cực hơn nhưng vẫn không thể cản phá cú sút cận thành của Thomas Lemar sau pha phối hợp đẹp mắt của Vladyslav Vanat bên cánh trái. Cả 2 đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ 2 quyết định, và Girona đã thành công khi chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ, cầu thủ dự bị Fran Beltran ghi bàn bằng cú sút thấp từ ngay trong vòng cấm. Joel Roca của Girona bị đuổi khỏi sân ở những giây cuối cùng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng của Girona, và giúp họ leo lên vị trí thứ 12.

Lamine Yamal đá hỏng quả phạt đền khiến Barcelona thua Girona 1-2.

HLV Hansi Flick không đổ lỗi cho pha phạm lỗi “rõ ràng” trong trận thua sốc của Barcelona, khi ông cho rằng Claudio Echeverri đã phạm lỗi với Jules Kounde trong tình huống dẫn đến bàn thắng. “Tôi không muốn nói về điều đó”, Flick nói khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng bàn thắng của Beltran nên bị hủy bỏ hay không. “Mọi người đều thấy tình huống trước khi bàn thắng thứ 2 được ghi, nhưng Girona xứng đáng thắng. Chúng tôi phòng ngự rất tệ, đặc biệt là trong những pha phản công, chúng tôi quá sơ hở, hàng tiền vệ của chúng tôi không ở đúng vị trí”.

“Tất nhiên pha phạm lỗi là rõ ràng, nhưng sự việc là như vậy. Với tôi, có lẽ tôi sẽ nói nhiều hơn về điều đó nếu chúng tôi chơi tốt, nhưng chúng tôi đã không chơi tốt. Nghĩ đến việc phàn nàn như một lời bào chữa. Tôi không muốn điều đó. Chúng ta phải chơi tốt hơn. Chúng ta phải trở lại đẳng cấp này. Chúng tôi đang không ở trong một thời điểm tốt. Tôi sẽ cho đội nghỉ 2 ngày. Các cầu thủ thực sự mệt mỏi. Có lẽ nếu kiểm soát tốt hơn, ít mắc lỗi hơn, trận đấu hôm nay sẽ khác. Mọi người đều thất vọng. Chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ tập luyện tốt và trở lại cho trận đấu Chủ nhật gặp Levante. Bây giờ chúng ta phải chiến đấu và hướng đến vị trí đầu bảng”.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Barcelona gửi đơn khiếu nại chính thức lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và Ủy ban Trọng tài (CTA) về những gì họ cho là sự không nhất quán trong tiêu chuẩn trọng tài, xuất phát từ việc bàn thắng của Cubarsi bị từ chối trong trận đấu với Atletico Madrid tuần trước. Tuy nhiên, Flick từ chối chỉ trích trọng tài quá mức, thậm chí còn nói đùa rằng các cầu thủ của ông cũng tệ không kém. “Không phàn nàn, không bào chữa”, ông nhấn mạnh khi bị chất vấn về các trọng tài trận đấu. “Họ làm tốt công việc của mình. Đôi khi công việc của họ không tốt, nhưng họ đang ở cùng đẳng cấp với chúng tôi, vì vậy có lẽ đó không phải là một đẳng cấp tốt”.

THANH TUẤN