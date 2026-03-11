Griezmann cam kết với Atletico, Alvarez chưa chắc chắn

HLV Diego Simeone của Atletico Madrid hoan nghênh việc Antoine Griezmann xác nhận sẽ ở lại CLB ít nhất đến hết mùa giải, đồng thời bày tỏ hy vọng người đá cặp trên hàng công là Julian Alvarez có thể ở lại nhiều năm nữa, sau khi nhà vô địch World Cup người Argentina bày tỏ sự nghi ngờ về tương lai của chính mình.

Antoine Griezmann xác nhận sẽ ở lại Atletico Madrid ít nhất đến hết mùa giải.

Alvarez lập cú đúp, trong khi Griezmann cũng ghi bàn trong chiến thắng 5-2 của Atletico trước Tottenham ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League tại sân Metropolitano hôm thứ Ba. Tuần trước, ESPN đưa tin Griezmann đã tạm hoãn việc chuyển đến Orlando City, sau khi trước đó đã cân nhắc chuyển đến MLS trong tháng này, trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 26-3.

“Tôi hạnh phúc ở đây, tôi đang tận hưởng rất nhiều”, Griezmann nói với Movistar hôm thứ Ba. “Những gì tôi thể hiện trên sân cỏ sẽ tự nói lên tất cả. Chúng ta hãy chờ xem, nhưng ý tưởng của tôi là tiếp tục nỗ lực đến cùng. Thi đấu trận chung kết Copa del Rey là giấc mơ, là mục tiêu của tôi, và hy vọng chúng ta sẽ đạt được điều gì đó tuyệt vời”.

Atletico sẽ đối đầu với Real Sociedad trong trận chung kết Copa del Rey vào ngày 18-4, mang đến cho Griezmann cơ hội nâng cao chiếc cúp mà anh chưa từng giành được với CLB. “Tôi rất hài lòng với lời giải thích của Antoine”, Simeone đáp lại khi những bình luận của Griezmann được đưa ra trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Cậu ấy biết tầm quan trọng của mình trong lịch sử Atletico Madrid. Hãy hy vọng chúng ta có thể giúp cậu ấy tiếp tục giúp đỡ chúng ta”.

Julian Alvarez bất ngờ bày tỏ sự nghi ngờ về tương lai của chính mình.

Trong khi đó, tiền đạo ngôi sao Alvarez - người đã ghi 16 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này - dường như ám chỉ rằng anh có thể sẽ không tiếp tục ở Atletico, khi được hỏi sau chiến thắng trước Tottenham liệu anh có ở lại CLB mùa giải tới hay không. “Tôi không biết, có thể có, hoặc cũng có thể không”, cựu sao Man.City nói với các phóng viên. “Tôi hạnh phúc. Tôi đang nghĩ về từng ngày một”.

Về phản ứng của tiền đạo đồng hương, HLV Simeone cũng có chia sẻ: “Julian trông có vẻ hạnh phúc. Cậu ấy đang ghi bàn, nếu bạn nhìn vào những đội bóng cậu ấy từng thi đấu như River Plate và Man.City, Atletico là đội mà cậu ấy ghi được nhiều bàn thắng nhất. Julian trông rất quyết tâm, tích cực. Không có nhiều khác biệt giữa mùa giải này và mùa giải trước về số bàn thắng cậu ấy ghi được. Hãy hy vọng cậu ấy có thể ở lại Atletico Madrid nhiều năm nữa, và chúng ta có thể tiếp tục xây dựng một đội bóng để những cầu thủ quan trọng muốn ở lại”.

Atletico sẽ hành quân đến phía Bắc London để làm khách trên sân của Tottenham trong trận lượt về vào ngày 18-3.

