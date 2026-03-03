Mbappe đang ở Paris để điều trị chấn thương đầu gối

Đội trưởng đội tuyển Pháp, Kylian Mbappe đã có mặt tại Paris hôm thứ Hai để điều trị chấn thương đầu gối, nhưng không có kế hoạch phẫu thuật nào được đề ra, theo thông tin từ phía đại diện của ngôi sao Real Madrid gửi cho AFP.

Kylian Mbappe đến Paris để điều trị chấn thương đầu gối nhưng không có kế hoạch phẫu thuật.

Real Madrid sau đó cho biết tiền đạo này được chẩn đoán bị bong gân đầu gối tại thủ đô nước Pháp, và sẽ tuân theo một kế hoạch điều trị “bảo tồn”. Phía tiền đạo này cho biết trong một tuyên bố: “Mbappe đã ở Paris cùng với các thành viên của đội ngũ y tế Real Madrid. Theo thỏa thuận với CLB, anh ấy đang trải qua các xét nghiệm thêm về đầu gối, với mục đích tối ưu hóa việc chăm sóc tiếp theo và chuẩn bị cho sự trở lại của anh ấy. Hiện tại không có kế hoạch phẫu thuật nào được đề ra”. Real Madrid, đội đã thua sốc Getafe 0-1 trên sân nhà hôm thứ Hai mà không có cầu thủ ghi bàn hàng đầu, cũng đã xác nhận chẩn đoán chấn thương của anh.

Mbappe vật lộn với chấn thương dây chằng ngoài đầu gối trái kể từ cuối năm 2025, đã bỏ lỡ trận lượt về vòng play-off Champions League tuần trước gặp Benfica do “đau dai dẳng” trong các buổi tập. Những người đại diện của anh khẳng định không có bất đồng nào về phương pháp điều trị cần thiết cho cầu thủ giữa câu lạc bộ của anh và đội tuyển quốc gia Pháp, những người rất muốn Mbappe hoàn toàn khỏe mạnh cho World Cup sắp tới.

“Đó là sự đồng thuận giữa tất cả mọi người, và chúng tôi nghĩ rằng điều tốt nhất là cậu ấy nên nghỉ ngơi, hồi phục và trở lại với 100% thể lực”, HLV Real Madrid, Alvaro Arbeloa nói với đài truyền hình Movistar vào cuối tuần trước. “Chuyện này không chỉ diễn ra trong vài ngày - sẽ mất một thời gian dài hơn, nhưng tôi không thể nói chính xác là bao lâu, hy vọng là không quá lâu”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Mbappe, người đã ghi 38 bàn thắng trong 33 lần ra sân cho CLB mùa giải này, có thể thi đấu ở vòng 16 đội Champions League gặp Man.City hay không. Trận lượt đi dự kiến ​​diễn ra vào ngày 11-3, và trận lượt về vào ngày 17-3.

Trong khi đội tuyển Pháp có 2 trận giao hữu tại Mỹ vào cuối tháng, gặp Brazil ở Boston vào ngày 26-3, và Colombia ở Washington sau đó 3 ngày. Trận đấu đầu tiên của họ tại World Cup 2026 là vào ngày 16-6 gặp Senegal.

HUY KHÔI