Barcelona gặp khó để sở hữu vĩnh viễn Rashford

Theo ESPN, Man.United không có kế hoạch đàm phán lại các điều khoản trong thương vụ chuyển nhượng vĩnh viễn Marcus Rashford sang Barcelona, và kỳ vọng gã khổng lồ Tây Ban Nha sẽ trả mức phí đã thỏa thuận vào mùa hè nếu muốn giữ chân tiền đạo người Anh.

Man.United muốn giữ nguyên các điều khoản chuyển nhượng vĩnh viễn Marcus Rashford sang Barcelona

Rashford gia nhập Barcelona theo hợp đồng cho mượn một mùa giải vào mùa hè năm ngoái. Theo các điều khoản của thỏa thuận, đội bóng La Liga có quyền mua đứt cầu thủ này với mức phí đã được thỏa thuận trước - được cho là từ 30 triệu đến 35 triệu EUR vào cuối mùa giải. Đã có những ý kiến ​​cho rằng Barcelona có thể tìm cách đàm phán lại với Man.United với hy vọng thương lượng một mức phí thấp hơn. Nhưng các nguồn tin đã nói với ESPN rằng Quỷ đỏ không muốn làm như vậy, và kỳ vọng sẽ nhận được toàn bộ số tiền phí nếu Rashford ở lại Tây Ban Nha sau mùa hè. Trong khi Rashford cũng muốn ở lại Barcelona.

Cầu thủ 28 tuổi này đã bị loại khỏi đội hình chính tại Old Trafford dưới thời cựu HLV Ruben Amorim, và gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn vào tháng 1-2025 trước khi gia nhập Barcelona 6 tháng sau đó. Các nguồn tin cho ESPN biết, lập trường của Man.United về Rashford không thay đổi bất chấp sự ra đi của Amorim và việc bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng.

Mùa giải tốt nhất của Rashford tại Man.United là mùa giải 2019-2020 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, vốn có Carrick trong ban huấn luyện vào thời điểm đó. Các nguồn tin cho ESPN biết , Carrick đã cân nhắc việc đưa Rashford trở lại nhưng chưa thông báo với ban lãnh đạo CLB về mong muốn tìm hiểu khả năng trở lại vào cuối mùa giải.

Rashford đã gây ấn tượng tại Barcelona, ghi 10 bàn thắng trong 34 lần ra sân ở tất cả các giải đấu. Anh còn hợp đồng với Man.United đến năm 2028 sau khi ký gia hạn hợp đồng dài hạn vào năm 2023.

THANH TUẤN