Lập trường của Klopp về việc trở lại nghiệp huấn luyện thay đổi bất chấp phản ứng gay gắt từ giám đốc điều hành Red Bull. Nhưng nếu không dẫn dắt bất cứ CLB Premier League nào thì ông sẽ đi đâu?

Jurgen Klopp có thể bất ngờ trở lại sân đấu và điểm đến có thể là… Atletico Madrid

Jurgen Klopp đang ngày càng tiến gần hơn đến việc trở lại nghiệp huấn luyện – bất chấp những tuyên bố cho rằng ông có thể rời Red Bull bị coi là “hoàn toàn vô lý” vào tháng trước. Klopp rời Liverpool vào mùa hè năm 2024, sau gần 9 năm dẫn dắt CLB Anfield, để nghỉ ngơi sau thời gian làm HLV.

Trong thời gian dẫn dắt Liverpool, HLV 58 tuổi này đã giành chức vô địch Champions League và Premier League. Mối thâm tình với Anfield đã khiến ông tuyên bố sẽ không bao giờ huấn luyện một đội bóng Anh nào khác. Và mặc dù Klopp đã là giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull từ tháng 1-2025, điều đó vẫn không ngăn cản việc ông liên tục được đồn đoán sẽ trở lại nghiệp huấn luyện.

Real Madrid được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng trong những tuần gần đây sau sự ra đi của Xabi Alonso vào tháng Giêng. Tuy nhiên, một bài báo được đăng tải trên tờ Salzburger Nachrichten cho rằng vị trí của Klopp tại Red Bull không còn chắc chắn, và công ty sẽ không cản trở nếu ông muốn trở lại nghiệp huấn luyện.

Đáp lại những tuyên bố đó, Mintzlaf nói với tờ The Athletic: “Điều đó hoàn toàn vô lý và không có căn cứ. Ngược lại: Chúng tôi vô cùng hài lòng với công việc của Jurgen Klopp. Ông ấy đầu tư rất nhiều, liên tục liên lạc với các HLV và giám đốc thể thao của chúng tôi, đang phát triển bền vững triết lý bóng đá Red Bull của chúng tôi. Red Bull tin chắc rằng ông ấy là người phù hợp cho công việc này. Đó là nơi chúng tôi tập trung toàn bộ năng lượng và sự chú ý của mình”.

Nhưng bất chấp lập trường của Mintzleaf, tờ báo Pháp L'Equipe đưa tin rằng tình hình thể thao của hai CLB chính trong tập đoàn Red Bull được đánh giá là không mấy khả quan, và một phần trách nhiệm thuộc về Klopp. RB Leipzig đang đứng thứ 5 tại Bundesliga, trong khi RB Salzburg bị loại khỏi Europa League ngay từ vòng bảng.

Bài báo tiếp tục khẳng định rằng thời gian trôi qua, HLV người Đức càng muốn trở lại nghiệp huấn luyện, và Oliver Glasner được nhắc đến như một người kế nhiệm tiềm năng vào cuối mùa giải. Và mặc dù cả Chelsea và Manchester United đều phủ nhận thông tin này, Marc Kosicke, người đại diện của Klopp, đã tiết lộ vào tháng trước rằng ông đã nhận được sự quan tâm từ hai CLB Premier League khi cả hai đều muốn chiêu mộ HLV người Đức.

Kosicke nói với Transfermarkt: “Có lẽ đến một lúc nào đó ông ấy sẽ nói rằng cần được trở lại với không khí phòng thay đồ. Nhưng hiện tại ông ấy rất, rất hạnh phúc với vai trò của mình.” “Trước khi gia nhập Red Bull, Jurgen có thể đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ hoặc Anh. Có lẽ cả Đức nữa, nếu Julian Nagelsmann chưa từng ở đó.

“Thậm chí Chelsea và Manchester United cũng đã liên hệ, mặc dù Jurgen đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không dẫn dắt bất kỳ CLB nào khác ở Anh. Những lời hỏi thăm vẫn tiếp tục đến”. “Ông ấy vô cùng hài lòng với những gì mình đã đạt được. Và thật tuyệt vời khi được ghi danh vào lịch sử với tư cách là một trong số ít HLV chỉ dẫn dắt ba CLB mà chưa bao giờ bị sa thải.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Atlético de Madrid đã tiến hành đàm phán nâng cao với Klopp, coi ông là nhân vật lý tưởng để dẫn dắt một chu kỳ mới. CLB Madrid, dự kiến ​​sẽ chia tay với Diego Simeone vào cuối mùa giải, muốn nâng cao tham vọng và vị thế của mình.

HOÀNG HÀ