Nico Williams nghỉ thi đấu vô thời hạn vì chấn thương háng

Tiền vệ cánh Nico Williams của Athletic Bilbao sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương háng và chưa có ngày trở lại cụ thể, CLB đang sa sút tại La Liga đã đưa ra thông báo đáng tiếc này vào hôm thứ Hai.

Nico Williams của Athletic Bilbao chấn thương háng và chưa có ngày trở lại cụ thể.

HLV của Athletic Bilbao, Ernesto Valverde đã không sử dụng Nico Williams trong trận thắng Real Oviedo cuối tuần trước tại La Liga. “Nico đang gặp vấn đề, cậu ấy chưa đạt 100%, chúng tôi không thể tiếp tục như thế này”. Valverde nói với Movistar. Tuy nhiên, những gì CLB xác nhận lại cho thấy một vấn đề thật sự nghiêm trọng.

“Williams đã bắt đầu điều trị với một chuyên gia bên ngoài để điều trị chứng đau háng, với những phương pháp điều trị cụ thể mà, tùy thuộc vào tiến triển của anh ấy, sẽ khiến anh ấy không thể tham gia các trận đấu sắp tới”. Athletic cho biết trong một tuyên bố. Ít nhất Williams dự kiến ​​sẽ vắng mặt trong trận bán kết lượt về Copa del Rey gặp đối thủ cùng vùng Basque là Real Sociedad vào ngày 4-3.

Đây là một diễn biến đáng lo ngại cho đội tuyển Tây Ban Nha chỉ 4 tháng trước World Cup 2026. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng cầu thủ 23 tuổi, một cầu thủ chủ chốt của HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente trong chiến thắng Euro 2024, có thể phải nghỉ thi đấu vài tuần để hồi phục.

Tiền vệ cánh Lamine Yamal của Barcelona, ​​một cầu thủ quan trọng khác của đội tuyển Tây Ban Nha, cũng từng gặp vấn đề tương tự ở háng hồi đầu mùa giải nhưng dường như đã hồi phục và đạt phong độ cao trong những tuần gần đây.

HUY KHÔI