Ronaldo lần đầu ủng hộ đội bóng vừa đồng sở hữu

Sau chiến thắng 3-0 trước Cultural Leonesa hôm thứ Hai, UD Almeria đã tiến thêm một bước nữa trên con đường thăng hạng lên La Liga, điều này khiến Cristiano Ronaldo - một trong những người đồng sở hữu - vô cùng vui mừng.

Kết quả này, chiến thắng thứ 5 của Almeria trong 6 trận đấu tại giải hạng 2 Tây Ban Nha, đã đưa đội bóng lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng - vị trí sẽ đảm bảo cho CLB vùng Andalusia suất thăng hạng trực tiếp lên La Liga vào cuối mùa giải. Almeria đang kém đội đầu bảng Racing Santander 4 điểm sau 29 trận đấu. Ronaldo, người đã mua 25% cổ phần của UD Almeria hồi đầu tháng này, là một trong những người đầu tiên chúc mừng đội bóng. Siêu sao 41 tuổi người Bồ Đào Nha viết trên Instagram: “Chiến thắng tuyệt vời hôm nay. Chúng ta hãy tiếp tục”.

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Almeria chưa từng có được vị trí thăng hạng trực tiếp trên bảng xếp hạng. “Đây là nơi mà tất cả chúng ta đều muốn đến, nhưng điều quan trọng là phải có mặt ở đó trước vòng đấu thứ 42”, HLV Juan Francesc Ferrer 'Rubi' của Almeria nói sau trận đấu hôm thứ Hai. “Chúng ta phải giữ vững lập trường vì vẫn còn 39 điểm để tranh giành. Đội hình đã sẵn sàng. Chúng tôi đã chiêu mộ những cầu thủ trẻ, nhưng cũng có những cựu binh, những người đến với tinh thần nhiệt huyết như trẻ thơ. Một số người trong số họ biết rằng đây có thể là thành tích lớn đầu tiên trong sự nghiệp thể thao của họ”.

Bị xuống hạng ở giải hạng 2 vào tháng 4 năm 2024, Almeria được một tập đoàn đầu tư của Saudi Arabia tiếp quản vào tháng 5-2025. Đến cuối tháng 2 năm nay, Ronaldo đã tham gia khi mua 25% cổ phần sở hữu CLB thông qua công ty con CR7 Sports Investments của mình. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng trước đây đã bày tỏ mong muốn sở hữu một CLB bóng đá sau khi giải nghệ. Cựu sao Real Madrid hồi mùa hè năm ngoái đã gia hạn hợp đồng với CLB Al Nassr thuộc giải Saudi Pro League đến tháng 6-2027, và dự kiến ​​sẽ đeo băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup mùa hè này - kỳ giải sẽ là kỷ lục lần thứ 6 của anh.

HUY KHÔI