Xác nhận Barcelona đã thua oan Girona

Bàn thắng quyết định của Girona trước Barcelona tuần trước lẽ ra phải bị hủy bỏ, Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha (CTA) cho biết hôm thứ Ba. Họ xác định VAR đã bỏ sót pha phạm lỗi với Jules Kounde trong trận thua của nhà vô địch.

Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha (CTA) xác nhận bàn thắng quyết định của Girona trước Barcelona tuần trước lẽ ra phải bị hủy bỏ.

Fran Beltran ghi bàn ở phút 86 để giúp Girona giành chiến thắng bất ngờ 2-1 tại Montilivi vào ngày 16-2, nhưng Barcelona cho rằng bàn thắng lẽ ra phải bị hủy bỏ vì pha phạm lỗi với Kounde trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Tiền đạo Claudio Echeverri, đang được Man.City cho mượn, đã giẫm lên chân cầu thủ người Pháp trong pha bóng dẫn đến bàn thắng của Beltran, và CTA cùng Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) xác nhận VAR lẽ ra phải can thiệp tình huống này.

“Trong một pha tranh chấp cá nhân bên ngoài vòng cấm, một tiền đạo của Girona đã giẫm lên chân một hậu vệ của Barcelona bằng gầm giày ngay trước khi chuyền bóng cho đồng đội”, RFEF và CTA cho biết. “Hệ thống VAR đã xem xét lại toàn bộ pha tấn công và, xét thấy đây là một tình huống có thể được trọng tài diễn giải, đã giữ nguyên quyết định trên sân và công nhận bàn thắng”.

“Luật 12: Vi phạm và Hành vi không đúng mực đã làm rõ rằng, hành động giẫm chân thiếu thận trọng cấu thành một lỗi và bị phạt thẻ vàng. Tranh chấp bóng không miễn trừ cầu thủ khỏi việc phạm lỗi. Nếu một cầu thủ giẫm lên đối thủ bằng lực quá mạnh, điều đó phải bị xử phạt. Theo CTA của RFEF, tiền đạo của Girona đã loại bỏ hậu vệ khỏi pha phòng ngự, và do đó hành vi vi phạm này phải bị phạt lỗi và thẻ vàng. VAR nên can thiệp, vì đây là một sai sót rõ ràng và hiển nhiên, và khuyên trọng tài thay đổi quyết định”.

Jules Kounde thất vọng sau bàn thua khiến Barcelona chịu thất bại đau đớn.

Barcelona đã có một vài bình luận hài hước trên mạng xã hội khi bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc làm rõ tình huống VAR bỏ sót vào cuối ngày thứ Ba, đăng tải: “Thừa nhận sai lầm là một bước tiến lớn. Tránh điều đó là bước tiếp theo”.

Quyết định gây tranh cãi này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Barcelona gửi thư cho RFEF và CTA phàn nàn về nhiều sự thiếu nhất quán trong công tác trọng tài và VAR sau khi bàn thắng của Pau Cubarsi bị từ chối vì lỗi việt vị, sau 7 phút xem xét, trong trận thua 0-4 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Copa del Rey. Việc công nhận bàn thắng của Beltran chỉ càng làm tăng thêm sự tức giận của CLB xứ Catalan.

Tuy nhiên, Barcelona đã trở lại vị trí dẫn đầu La Liga vào cuối tuần trước sau khi đánh bại Levante 3-0 tại sân Camp Nou, một ngày sau khi chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của Real Madrid tại giải đấu bị chấm dứt bởi thất bại 1-2 trước Osasuna. Với 13 trận đấu còn lại, Barcelona đang có 61 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Real Madrid, và 2 đội sẽ gặp nhau trong trận ‘El Clasico’ có thể quyết định chức vô địch tại Camp Nou vào đầu tháng 5.

THANH TUẤN