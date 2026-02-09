Vẫn là Mbappe lập công, Real Madrid thắng trận thứ 7 liên tiếp

Kylian Mbappe và Alvaro Carreras ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Valencia 2-0.

Mbappe ghi bàn từ cự ly gần ngay phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 9 bàn trong 6 trận đấu gần nhất, ấn định chiến thắng cho Real Madrid. Trước đó Alvaro Carreras đã đưa Real Madrid dẫn trước ở phút 65, với bàn thắng thứ 2 của anh cho CLB. “Chúng tôi sắp hết từ ngữ để miêu tả Kylian rồi”, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid nói.

Real Madrid thi đấu mà không có Vinicius Junior (bị treo giò do thẻ vàng) và Jude Bellingham (chấn thương gân kheo trái). “Chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt, thủ môn Thibaut Courtois không phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào, và đó là một màn trình diễn chắc chắn từ các cầu thủ”, Arbeloa nói. Trận thua gần nhất của Real Madrid tại La Liga là vào tháng 12 năm ngoái trên sân nhà trước Celta Vigo. CĐV Valencia đã la ó đội bóng sau tiếng còi mãn trận. Họ hiện đang đứng thứ 17, ngay ngoài khu vực xuống hạng.

Real Betis, đội đang đứng thứ 5, đã gây sốc khi thắng 1-0 trên sân đội đang đứng thứ 3 của Atletico Madrid, trong trận đấu diễn ra 3 ngày sau khi họ bị Atletico đánh bại 0-5 trên sân nhà ở tứ kết Copa del Rey. Antony ghi bàn thắng quyết định cho Betis vào Chủ nhật, giúp đội bóng giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải đấu. Trong khi Atletico của HLV Diego Simeone chỉ thắng 1 trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Cristhian Stuani được thay vào sân để đá phạt đền nhưng lại sút hỏng.

Sevilla và Girona hòa 1-1 trong trận đấu được dời sang Chủ nhật do thời tiết xấu, với tiền đạo Cristhian Stuani của Girona vào sân chỉ để thực hiện quả phạt đền muộn nhưng không thành công. Trận đấu dự kiến ​​diễn ra vào thứ Bảy nhưng giải đấu đã hoãn lại một ngày do cảnh báo bão lớn ở thành phố Seville phía nam. Kết quả này khiến Girona đứng ở vị trí thứ 12, hơn 1 điểm so với Sevilla ở vị trí thứ 13. Girona đang trải qua chuỗi 3 trận đấu liên tiếp không thắng ở La Liga.

Girona dẫn trước chỉ sau 2 phút nhờ bàn thắng của Thomas Lemar. Đội chủ nhà cuối cùng đã gỡ hòa với cú sút xa vào góc cao khung thành của Kike Salas chỉ 2 phút sau thời gian bù giờ. Phút 90+8, Girona bỏ lỡ cơ hội để vươn lên dẫn trước khi Stuani sút hỏng quả phạt đền. HLV Michel của Girona đã tung Stuani vào sân để thực hiện quả phạt đền sau khi trọng tài cho phép, và cầu thủ kỳ cựu người Uruguay đã tung cú sút thấp nhưng bị thủ môn Odysseas Vlachodimos của Sevilla cản phá. “Nếu tôi phải mạo hiểm chọn ai đó thực hiện quả phạt đền, tôi sẽ luôn chọn Stuani”, Michel nói. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Stuani chưa từng sút hỏng quả phạt đền nào ở La Liga trong 3 năm qua.

Các kết quả khác. Athletic Bilbao đã đánh bại Levante chỉ còn 10 người với tỷ số 4-2 trong một trận đấu có 4 bàn thắng được ghi sau phút thứ 80. Athletic dẫn trước 2 bàn ở hiệp một nhưng Levante đã rút ngắn tỷ số ở phút 81, trước khi đội chủ nhà nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 86. Levante ghi thêm một bàn thắng nữa 4 phút sau khi thời gian bù giờ bắt đầu, và Athletic nới rộng khoảng cách dẫn trước ở phút thứ 9 của thời gian bù giờ.

Getafe, hiện đứng thứ 11, đã chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường bằng chiến thắng 2-0 trước Alaves, đội đang đứng thứ 14.

THANH TUẤN