Hé lộ kế hoạch của Barcelona khi tiền vệ Pedri trở lại

Pedri bình phục và trở lại sẽ mang đến một cú hích lớn cho Barcelona.

Sự trở lại của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ được chào đón nồng nhiệt khi Barcelona đang trải qua giai đoạn khó khăn, chịu thất bại liên tiếp trước Atletico Madrid ở Copa del Rey và Girona ở La Liga. Nên việc Pedri bình phục và trở lại được cho là sẽ mang đến một cú hích lớn cho đội bóng xứ Catalan.

Barcelona được cho là đang lên kế hoạch để Pedri thi đấu khoảng 15 phút trong hiệp 2 trận đấu với Levante vào Chủ nhật tại La Liga, và sau đó sẽ cân nhắc cho anh đá chính trong trận đấu với Villarreal ở trận tiếp theo. HLV Hansi Flick muốn cho tuyển thủ Tây Ban Nha trở lại thi đấu một cách cẩn thận, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo anh hoàn toàn sẵn sàng cho trận lượt về bán kết Copa del Rey gặp Atletico vào tháng Ba. Barcelona đang phải đối mặt với thử thách rất lớn để lọt vào chung kết, sau khi để thua trận lượt đi 0-4 tại thủ đô Tây Ban Nha.

Barcelona đang phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi hiện tại sau khi chịu 2 thất bại liên tiếp. Bojan Krkic Sr, người từng làm tuyển trạch viên cho CLB, đã phân tích trận đấu với Girona và cố gắng chỉ ra những gì mà đội bóng xứ Catalan đang thiếu lúc này. “Barcelona hiện tại không giống như năm ngoái. Đúng là họ có những cầu thủ quan trọng bị chấn thương, nhưng lối chơi của họ đòi hỏi những cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo để có thể vượt qua hàng phòng ngự đối phương và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn,” ông nói với đài Cadena SER. “Họ phải chơi bóng nhanh hơn và tấn công trực diện hơn, và điều này hiện tại họ chưa đạt được. Sự vĩ đại của đội bóng này phụ thuộc vào khả năng luân chuyển bóng nhanh chóng, và không có Pedri, mọi thứ trở nên phức tạp hơn”.

“Barcelona đang tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ ràng mặc dù không chơi tốt như năm ngoái, nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn một cách hiệu quả. Barcelona chắc chắn đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng trước Girona. Họ đã có 27 cú sút trong suốt 90 phút nhưng chỉ ghi được một bàn thắng - một cú đánh đầu của Pau Cubarsi”.

HUY KHÔI