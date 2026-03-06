Real Madrid sẽ không bỏ cuộc trong cuộc đua vô địch

Nhà cầm quân đang chịu áp lực của Real Madrid, Alvaro Arbeloa tuyên bố đội của ông sẽ “tiếp tục chiến đấu” chừng nào họ còn cơ hội về mặt toán học để giành chức vô địch La Liga, sau khi bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên 4 điểm.

Alvaro Arbeloa tuyên bố Real Madrid chiến đấu đến cùng để giành chức vô địch La Liga.

Real Madrid sẽ làm khách trên sân của Celta Vigo vào thứ Sáu, với hy vọng thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm so với Barcelona trước khi nhà đương kim vô địch đấu với Athletic Bilbao vào thứ Bảy. Los Blancos đã đánh mất vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau thất bại trước Osasuna cách đây 2 tuần trước, trước khi bị Getafe đánh bại trên sân nhà cuối tuần vừa qua, khiến áp lực lên Arbeloa càng tăng cao.

“Chúng tôi đang kém 4 điểm, chứ không phải 18 điểm. Đây là Real Madrid. Chừng nào chúng tôi còn có thể chiến đấu về mặt toán học, chúng tôi sẽ tiếp tục, và nếu đến lúc nào đó chúng tôi không thể chiến đấu được nữa, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu”, Arbeloa, người thay thế Xabi Alonso vào tháng 1, nhấn mạnh. “Trong phòng thay đồ, chúng tôi nhận thức được rằng mùa giải vẫn còn dài. Chúng tôi đã thua 2 trận liên tiếp ở giải đấu. Tất nhiên, ở một CLB như Real Madrid, thất bại luôn khó chấp nhận vì kỳ vọng và áp lực, nhưng hiện tại điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến là trận đấu ngày mai”.

Real Madrid đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương trong những tuần gần đây. Tiền vệ cánh người Brazil, Rodrygo Goes đã gia nhập danh sách gồm Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Eder Militao sau khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận đấu với Getafe. Rodrygo được xác nhận sẽ bỏ lỡ World Cup vào mùa hè. Trong khi trung vệ Dean Huijsen cũng sẽ vắng mặt trong trận đấu với Celta do án treo giò.

Kylian Mbappe chấn thương khiến năng lực chiến thắng của Real Madrid giảm sút nghiêm trọng.

“Khi bạn đang thắng và mọi người đều chơi tốt, thật dễ dàng để khoác lên mình chiếc áo này”, Arbeloa nói thêm, đồng thời khẳng định anh sẽ không lấy cớ vì chấn thương. “Chúng ta cần thể hiện tiềm năng thực sự của mình ngay bây giờ. Chính trong những khoảnh khắc như thế này, chúng ta mới thấy liệu mình có xứng đáng khoác lên mình chiếc áo này và đeo huy hiệu này hay không”.

Celta một đối thủ rất khó chơi vào thời điểm này với phong độ thắng 4 trận liên tiếp ở La Liga và Europa League. Họ cũng tạo nên cú sốc khi đánh bại Real Madrid 2-0 ngay tại thủ đô ttrong mùa giải này.

Ngoài ra, Real Madrid cũng sẽ bận tâm khi phía trước là trận tiếp đón Man.City trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League vào thứ Tư tuần tới. Tiền đạo Mbappe đã đến Paris để điều trị chấn thương đầu gối, còn Bellingham đang ở London, nhưng cả 2 đều hy vọng sẽ bình phục kịp thời để đối đầu với Man.City. HLV Arbeloa cho biết mọi quyết định về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ sẽ do bộ phận y tế của Real Madrid đưa ra.

THANH TUẤN