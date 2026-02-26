Arbeloa gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng chấn thương của các trụ cột

Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Benfica trong trận lượt về vòng play-off Champions League hôm thứ Tư, thắng chung cuộc 3-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội, nhưng chấn thương mới nhất của Raul Asencio đe dọa sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch La Liga với Bacelona.

Chấn thương mới nhất của Raul Asencio sẽ ảnh hưởng đến Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga với Bacelona.

Raul Asencio của đã phải được cáng ra khỏi sân và đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sau pha va chạm mạnh với đồng đội Eduardo Camavinga trong hiệp 2 trận đối đầu Benfica. Trung vệ này ngã rất mạnh xuống sân và phải nằm trên sân vài phút để được chăm sóc. Đội ngũ y tế đã cố định anh trước khi đưa anh ra khỏi sân. HLV của Real Madrid, Alvaro Arbeloa cho biết Asencio dường như bị chấn thương cổ và có vẻ “không nghiêm trọng”, nhưng chưa thể đưa ra thời hạn anh trở lại.

Real Madrid cũng thiếu vắng tiền đạo người Pháp, Kylian Mbappe vào thứ Tư vì chấn thương đầu gối. Arbeloa tiết lộ: “Tôi hy vọng chấn thương không nghiêm trọng và cậu ấy có thể trở lại trong vài ngày hoặc vài tuần nữa. Không có Kylian, chúng tôi càng cần Vinicius hơn. Cậu ấy phải là thủ lĩnh của chúng tôi”.

Trận đấu vừa qua cũng không có Rodrygo, người mới đây phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, tương tự Jude Bellingham Eder Militao, trong khi Dani Ceballos đang bị đau bắp chân. Trung vệ khác là Dean Huijsen đã bỏ lỡ trận đấu do vấn đề về cơ bắp.

HLV Alvaro Arbeloa cho biết có thể mất Kylian Mbappe trong vài tuần nữa.

Cuối tuần qua, chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của Real Madrid tại La Liga bất ngờ bị chấm dứt bởi thất bại 1-2 trước Osasuna, điều giúp Barcelona trở lại vị trí dẫn đầu sau khi đánh bại Levante 3-0. Với 13 trận đấu còn lại, Barcelona đang có 61 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Real Madrid, và 2 đội sẽ gặp nhau trong trận ‘El Clasico’ có thể quyết định chức vô địch tại Camp Nou vào đầu tháng 5.

Thiếu vắng Mbappe, Vinicius liên tục ghi bàn để giúp Real Madrid tiến đi ở Champions League. Sau khi ghi bàn trong chiến thắng 1-0 ở lượt đi, tiền đạo người Brazil đã ghi bàn thắng ở phút 80 của lượt về, giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1. Vinicius một lần nữa ăn mừng bằng cách nhảy múa bên cột cờ góc sân giống như ở trận lượt đi, điều đã gây ra một cuộc đối đầu với các cầu thủ Benfica và dẫn đến cáo buộc rằng Gianluca Prestianni đã gọi anh là “con khỉ” ở lượt đi.

“Tôi rất vui vì Vini nhảy múa và tiếp tục nhảy múa, điều đó có nghĩa là cậu ấy đang ghi bàn”, thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid nói. Trong khi tiền vệ Aurelien Tchouameni - người ghi bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid ở phút 16, vài phút sau khi Benfica vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Rafa Silva - cũng bày tỏ sự ủng hộ với đồng đội: “Đó là Vinicius của chúng ta”.

THANH TUẤN