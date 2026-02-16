Hansi Flick muốn thấy sự phản ứng của Barcelona

Barcelona đã bị Atletico Marid đánh bại thảm hại 4-0 trong trận bán kết lượt đi Copa del Rey, nhưng bảo vệ danh hiệu cúp quốc nội này không phải là sự quan tâm lớn nhất của thầy trò HLV Hansi Flick trong thời gian tới.

HLV Hansi Flick rất mong chờ vào sự trở lại của Raphinha.

Với trận lượt về gặp Atletico không diễn ra cho đến ngày 3-3, Barcelona giờ đây tập trung trở lại La Liga, nơi họ đã tụt xuống vị trí thứ 2 vào thứ Bảy khi Real Madrid đánh bại Real Sociedad 4-1. Đội bóng của Flick có thể trở lại vị trí dẫn đầu nếu thắng đối thủ cùng xứ Catalan Girona vào thứ Hai, và nhà cầm quân người Đức nói với các cầu thủ rằng ông muốn thấy một phản ứng sau màn trình diễn tệ hại hôm thứ Năm tại sân Metropolitano.

“Chúng tôi đã không có thái độ để cạnh tranh với Atletico”, Flick nói. “Trong mọi pha tranh chấp và mọi tình huống một chọi một, họ đều chơi tốt hơn nhiều, họ năng động hơn. Đây là điều tôi muốn từ đội bóng của mình. Thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là cách bạn phản ứng. Tôi muốn thấy phản ứng này vào ngày mai”.

Barcelona sẽ tiếp tục thiếu vắng Marcus Rashford, người vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương nhẹ ở đầu gối, trong khi Pedri, Gavi và Andreas Christensen cũng nằm trong danh sách chấn thương. Tuy nhiên, ngôi sao tấn công Raphinha sẽ trở lại, và Flick nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có sự trở lại của ngôi sao người Brazil, xét đến thành tích của đội bóng khi có và không có anh trong mùa giải này.

Với Raphinha, Barcelona đã thắng 20 trận, hòa 1 và chỉ thua 1 trận - trên sân khách trước Chelsea khi anh chỉ đủ thể lực để vào sân 25 phút từ băng ghế dự bị khi trận đấu đã an bài - trong khi họ đã phải chịu 5 thất bại trong 15 trận anh vắng mặt. “Rashford sẽ vắng mặt vào ngày mai”, Flick nói. “Tình hình tốt hơn nhiều so với trước đây, nhưng cần phải từng bước một. Raphinha có thể thi đấu tốt. Tôi nghĩ chúng tôi là một đội khác khi có cậu ấy. Cậu ấy rất quan trọng. Tôi luôn nói điều này. Chúng tôi nhớ cậu ấy. Tôi nghĩ bạn cũng có thể thấy điều đó trong các buổi tập, cậu ấy làm tăng thêm sự năng động, cường độ. Đây là điều tốt. Mùa giải trước, đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

THANH TUẤN