Real Madrid nhắm đến Mauricio Pochettino

Real Madrid điền tên Mauricio Pochettino vào danh sách ứng cử viên thay thế Alvaro Arbeloa.

Real Madrid dù đã bổ nhiệm Arbeloa để thay thế Xabi Alonso vào ngày 12-1, nhưng thời hạn hợp đồng chưa bao giờ được làm rõ. Cựu cầu thủ của Real Madrid và Liverpool được đánh giá cao tại Santiago Bernabeu nhờ công tác huấn luyện đội trẻ, nhưng một số nguồn tin nói với ESPN rằng ông chưa bao giờ thực sự được coi là giải pháp lâu dài.

Thực tế, Los Blancos đã không thể xoay chuyển tình thế trong vài tháng đầu tiên dưới thời Arbeloa, và một số nguồn tin cho rằng nhà cầm quân hiện tại cần “một phép màu” hoặc phải vô địch Champions League mới có cơ hội tiếp tục dẫn dắt đội bóng mùa giải tới. Một nguồn tin đã tiết lộ với ESPN, Real Madrid thậm chí có thể đề nghị ông một vị trí khác để ở lại CLB và thậm chí cho ông lựa chọn trở lại vai trò huấn luyện đội dự bị Castilla.

Các nguồn tin cho biết, Real Madrid đang đánh giá nhiều ứng viên khác nhau để dẫn dắt dự án thể thao mới và Pochettino, người có hợp đồng với đội tuyển Mỹ đến hết World Cup mùa hè này, là một trong những nhà cầm quân được Chủ tịch Florentino Perez đánh giá cao. HLV người Argentina cũng đã được liên hệ mạnh mẽ với việc trở lại Tottenham mùa hè này, khi đội bóng cũ của ông đã trải qua một mùa giải thảm hại và đang phải vật lộn trụ hạng ở Premier League.

Pochettino trước đây đã được liên hệ với vị trí HLV của Real Madrid sau khi dẫn dắt Tottenham vào chung kết Champions League năm 2019. Nhà cầm quân 54 tuổi hiểu rõ La Liga từ thời còn là cầu thủ, và có kinh nghiệm quản lý các cầu thủ nổi tiếng trong thời gian làm việc tại Tottenham, Paris Saint-Germain và Chelsea. Tuy nhiên, một trong những điểm được Real Madrid đánh giá cao nhất là việc ông từng huấn luyện Kylian Mbappe trong 2 mùa giải ở Paris. Pochettino đã giành được 3 danh hiệu với Mbappe tại PSG - gồm Ligue 1, Cúp nước Pháp và Siêu cúp Pháp. Tuy nhiên, ông không thể vô địch Champions League, khi thua Man.City ở bán kết năm 2021 và Real Madrid ở vòng 16 đội năm 2022.

Jurgen Klopp, Unai Emery và Massimiliano Allegri cũng được một số phương tiện truyền thông Tây Ban Nha liên hệ trong những tuần gần đây, trong khi các nguồn tin khác khẳng định rằng sự trở lại của Zinedine Zidane vẫn là mong muốn lớn nhất của Florentino. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng HLV người Pháp đã đồng ý dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp sau World Cup 2026.

THANH TUẤN