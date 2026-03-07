Flick tự tin Barcelona có thể khắc phục vấn đề chấn thương

HLV Hansi Flick của Barcelona tự tin rằng đội bóng của ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi chấn thương khi chuẩn bị làm khách trên sân của Athletic Bilbao vào thứ Bảy, với mục tiêu duy trì khoảng cách dẫn đầu so với Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga.

HLV Hansi Flick đối mặt bài toán khó nhân sự khi Barcelona làm khách tại Athletic Bilbao.

Barcelona đã có trường hợp chấn thương mới của các hậu vệ Jules Kounde và Alejandro Balde trong trận thắng 3-0 trước Atletico Madrid ở bán kết Copa del Rey hôm thứ Ba, một kết quả không đủ để lật ngược thế trận sau thua trước 4 bàn ở trận lượt đi. Các tiền vệ Frenkie de Jong và Gavi cũng vẫn đang phải ngồi ngoài, nhưng tiền đạo Robert Lewandowski đã bình phục và sẵn sàng cho trận đấu với Athletic.

“Những điều này vẫn xảy ra. Tôi không vui”, Flick nói với các phóng viên. “Chúng ta phải nói về những gì chúng ta có thể cải thiện. Đó luôn là trách nhiệm của tôi. Không phải là lỗi của đội ngũ y tế hay các chuyên gia vật lý trị liệu - đó là trách nhiệm của tôi. Tôi muốn nói chuyện với các bác sĩ, các chuyên gia vật lý trị liệu và ban huấn luyện để xem chúng ta có thể làm gì tốt hơn. Việc này liên quan đến việc quản lý đội bóng, và nó không dễ chịu, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng như vậy. Nhưng chúng tôi lạc quan. Điều này tạo cơ hội cho các cầu thủ khác thể hiện khả năng của mình”.

Real Madrid vừa giành chiến thắng 2-1 trên sân Celta Vigo ở trận đấu sớm vòng 27 vào thứ Sáu để tạm thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm, đặt Barcelona trước áp lực phải chiến thắng trên sân Athletic. “Vẫn còn một chặng đường dài phía trước cho đến cuối tháng 5. Vẫn còn nhiều trận đấu... Hôm thứ Ba, chúng tôi lại có thêm hai cầu thủ chấn thương, chúng ta phải đối phó với điều đó và tiếp tục tiến lên. Chúng ta cần giữ thái độ lạc quan về những điều mình không thể thay đổi”, Flick nói.

Barcelona đang kiệt sức còn phải chuẩn bị cho trận đấu tại Newcastle vào thứ Tư tuần tới.

Mặc dù vậy, tham vọng Champions League có thể thúc đẩy Barcelona mạo hiểm ở Bilbao. Barcelona đã giành ‘cú ăn ba’ quốc nội mùa trước nhưng lại thất bại cay đắng ở Champions League, bị Inter Milan đánh bại ở bán kết, khiến mục tiêu hàng đầu của họ năm nay trở nên rõ ràng hơn. Giấc mơ trở lại ngôi vương châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2015 có thể khiến đội bóng của Hansi Flick lơ là La Liga cuối tuần này.

Gã khổng lồ xứ Catalan cũng đã kiệt sức sau trận bán kết Copa del Rey hôm thứ Ba gặp Atletico Madrid. Tổng thể, điều này càng làm tăng thêm áp lực buộc Flick phải cho các ngôi sao nghỉ ngơi. Một trong các phương án là hạn chế di chuyển, khi Barcelona thay vì trở về nhà đã quyết định bay thẳng đến Anh từ Bilbao sau trận đấu thứ Bảy, nhằm giúp các cầu thủ thêm thời gian nghỉ ngơi cho trận đấu với Newcastle vào thứ Tư tuần tới.

THANH TUẤN