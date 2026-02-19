Barcelona với cuộc chiến giữa di sản và tương lai

Barcelona đang đứng trước ngã ba đường nhân sự, nơi những quyết định chuyển nhượng sắp đến không chỉ định hình mùa giải mà còn có thể cứu vãn hoặc đẩy lùi đế chế một thời. Với thất bại nặng nề 0-4 trước A.Madrid ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua, cùng trận thua 1-2 trước Girona tại La Liga, Blaugrana lộ rõ sự mệt mỏi của dàn sao già cỗi. Trong bối cảnh mà Real Madrid dù không ở tình trạng tốt nhất vẫn đang vượt lên, thì tương lai Barca là một dấu hỏi.

HLV Hansi Flick đang cố gắng xoay sở với đội hình hiện tại, nhưng hậu trường Camp Nou đang sôi sục với những câu hỏi lớn: Giữ Robert Lewandowski hay để anh ra đi? Mua “đứt” Marcus Rashford hay không? Và liệu Julian Alvarez có phải là cứu cánh? Theo ESPN, Barca cần ưu tiên trung vệ, hậu vệ biên và tiền vệ trụ trước khi nghĩ đến "bom tấn" tấn công. Tiền bạc eo hẹp, lương cao ngất ngưởng, và áp lực ngôi vương La Liga khiến mọi quyết định trở nên gay go. Đây không chỉ là chuyện mua bán, mà là cuộc cách mạng nhân sự để lấy lại vị thế.

Barca đã chiêu mộ thành công Lewandowski năm 2022 ở tuổi 33, và anh đã đóng góp 114 bàn sau 177 trận, sắp lọt top 10 chân sút vĩ đại nhất CLB. Nhưng ở tuổi 38 khi vào tháng 8-2026, Lewy đang luân phiên thay thế bởi với Ferran Torres – người ghi nhiều hơn 5 bàn ở La Liga dù chơi ít hơn 300 phút. Khoản lương khổng lồ của anh là gánh nặng, và dù sẵn sàng giảm nửa, liệu có đáng nếu anh không còn là số 9 chính? Để anh ra đi có thể giải phóng quỹ lương, mở đường cho dự án mới. Cùng với Andreas Christensen, đây là những cái tên có thể hết hạn hợp đồng, giúp Barca thở phào tài chính.

Áp lực tài chính và những lựa chọn thay thế

Tài chính là rào cản lớn nhất của Barca. CLB phải ưu tiên trung vệ để che chắn cho hàng thủ lộ thiên, nơi lối chơi pressing cao của Flick khiến trung vệ trẻ Pau Cubarsi (19 tuổi) gánh vác quá nặng, dẫn đến phong độ thất thường. Các mục tiêu mơ ước như Alessandro Bastoni (Inter Milan), nhưng thực tế hơn là Nico Schlotterbeck (Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham), Marcos Senesi (Bournemouth, hết hạn hợp đồng), hay Ibrahima Konate (Liverpool). Hậu vệ biên cũng cấp bách: Jules Kounde có Eric García dự phòng bên cánh phải, nhưng Alejandro Balde thiếu đối trọng trái (Gerard Martin còn thiếu kinh nghiệm). Tiền vệ trụ là lỗ hổng khác, cần bổ sung để cân bằng.

Về tấn công, thay thế Lewandowski là ưu tiên, nhưng không phải lúc nào cũng khả thi. Julian Alvarez nổi bật với phong cách phù hợp Flick, và anh cũng sẽ có cơ hội giành danh hiệu lớn hơn so với ở A.Madrid. Nhưng phong độ gần đây không tốt (không có bàn 11 trận trước khi ghi vào lưới Barca), và giá trên 100 triệu EUR khiến Barca phải do dự.

Marcus Rashford với hợp đồng mượn từ Man United, đang là điểm sáng với 10 bàn và 13 kiến tạo sau 34 trận. HLV Flick khen ngợi sự thích nghi, nhưng chưa hài lòng về khả năng chơi không bóng và tiềm năng chưa khai thác hết. Từ khi Raphinha trở lại, Rashford thành siêu dự bị. Giá mua đứt 30 triệu EUR không quá cao nhưng tiền lương lại ngất ngưỡng top CLB là vấn đề.

Chiến lược chuyển nhượng và tích hợp tài năng trẻ

Nhiều khả năng Barca sẽ tập trung vào chiến lược không ký mới hoặc bán cầu thủ không cần thiết để tạo quỹ: Lewandowski, Christensen, thậm chí Marc-Andre ter Stegen sẽ kết thúc hợp đồng, không mua Rashford hay Joao Cancelo, rao bán Gerard Martín, Marc Casada Ferran Torres (hợp đồng đến 2027) Thậm chí các trường hợp của Araujo, Jules Kounde, Frenkie de Jong, Dani Olmo hay Fermín Lopez đều được xem xét nếu lời đề nghị hấp dẫn.

Barca có nguồn thay thế từ lò La Masia, đó là chìa khóa của chiến lược. Những Toni và Guille Fernandez, Dani Rodríguez, Tommy Marques , Jofre Torrents, Juan Hernandez đều sẵn sàng đá đội một. Tổng thể, Barca cần cân bằng kinh nghiệm và trẻ trung, tập trung hợp đồng rẻ (hết hạn) và bán đúng người. Không ai đảm bảo Alvarez hay Rashford sẽ bùng nổ, và thị trường biến động có thể thay đổi kế hoạch.

Tất nhiên, HLV Flick phải tìm cách xoay sở cho đến hè, nhưng các kết quả gần đây đã cảnh báo: Không hành động quyết liệt, Barca có nguy cơ lụi tàn thay vì hồi sinh. Đây là lúc những lãnh đạo như Joan Laporta và Deco chứng minh tầm nhìn, biến khủng hoảng thành cơ hội.

LONG KHANG