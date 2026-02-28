Rashford “đạt thỏa thuận” rời Man.United

Tiền đạo Marcus Rashford đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn vào mùa hè vừa qua sau khi rời Man.United, và thương vụ chuyển nhượng vĩnh viễn dự kiến ​​sẽ được chính thức hóa vào cuối mùa giải này.

Marcus Rashford đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn vào mùa hè vừa qua.

Theo các báo cáo, Rashford đã tiến gần hơn một bước đến việc rời Man.United theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn để gia nhập Barcelona. Tiền đạo này đã rời Old Trafford mùa hè năm ngoái để gia nhập gã khổng lồ La Liga theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải, kèm theo điều khoản mua đứt. Rashford đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại Camp Nou mùa này, ghi được 10 bàn thắng và có 13 pha kiến ​​tạo cho đến nay.

Barcelona có quyền lựa chọn ký hợp đồng vĩnh viễn với Rashford vào cuối thời hạn cho mượn mùa hè này với mức phí 26 triệu bảng (30 triệu EUR). Theo một báo cáo trên tờ Sport của Tây Ban Nha, Barcelona đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng vĩnh viễn với Rashford vào mùa hè này, sau khi đàm phán với người đại diện của cầu thủ. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng Rashford cần phải giảm mức lương hiện tại của mình - vốn hơn 300.000 bảng mỗi tuần.

Rashford được cho sẽ ký hợp đồng 3 năm để trở thành cầu thủ của Barcelona vào mùa hè này, nhưng chi tiết về mức lương mới của anh vẫn chưa được tiết lộ. Người đại diện của Rashford, Arturo Canales đã đàm phán với Barcelona và Giám đốc thể thao Deco trong các cuộc họp quan trọng tuần này để đạt được thỏa thuận điều chỉnh mức lương cho ngôi sao người Anh. Nếu thương vụ thành công, trận đấu cuối cùng của Rashford cho Man.United sẽ là vào tháng 12-2024 gặp Viktoria Plzen tại Europa League - đó cũng là trận đấu thứ 426 của anh cho Quỷ đỏ trên mọi đấu trường.

Rashford gần đây cũng đã giải thích lý do tại sao anh đang tận hưởng thời gian ở Barcelona. “Tôi không thấy bất cứ điều gì ở đây giống như áp lực”, Rashford nói với BBC Sport vào tháng 12. “Tôi chỉ đơn giản là ở đây để chơi bóng đá. Thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy được chào đón, tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi chỉ đang tận hưởng từng bước đi”.

HUY KHÔI