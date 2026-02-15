Vinicius lập cú đúp, Real Madrid không có Mbappe vẫn đánh bại Sociedad 4-1

Vinicius Junior ghi 2 bàn thắng từ chấm phạt đền trong ngày Kylian Mbappe vắng mặt.

Mbappe ngồi trên băng ghế dự bị sau khi bỏ lỡ một số buổi tập luyện của đội trong tuần vì khó chịu ở đầu gối trái. HLV Alvaro Arbeloa cho biết hôm thứ Sáu rằng anh có thể thi đấu, nhưng rõ ràng ông không muốn vội vàng đưa tiền đạo ngôi sao của mình ra sân. Và ông cũng không cần phải làm vậy. Mbappe và Jude Bellingham, người cũng vắng mặt vì chấn thương gân kheo, đã chứng kiến ​​Real Madrid thể hiện một màn trình diễn chắc chắn của toàn đội để chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của đội khách trên mọi đấu trường.

Real Madrid tạo khoảng cách 2 điểm so với Barcelona trước khi nhà đương kim vô địch làm khách trên sân của Girona vào thứ Hai. “Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt cả khâu phòng ngự lẫn tấn công”, đội trưởng Fede Valverde, người ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải, cho biết. “Chúng tôi có rất nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng được. Đúng là họ cũng có một số cơ hội, nhưng thủ môn Thibaut Courtois đã chơi xuất sắc. Đó là một trận đấu tuyệt vời của toàn đội”.

Gonzalo Garcia mở tỷ số bằng một pha chạm nhẹ vào đường chuyền của Trent Alexander-Arnold ở phút thứ 5. Tuy nhiên, đó là một trận đấu khá đáng thất vọng đối với tiền đạo trẻ này, người đã không tận dụng được thêm nhiều cơ hội tốt khác. Dean Huijsen phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền khi phạm lỗi với Yangel Herrera, và Mikel Oyarzabal đã gỡ hòa bằng một cú sút mạnh vào giữa khung thành ở phút 21.

Real Madrid tạm vươn lên dẫn đầu La Liga với chiến thắng 4-1 trước Sociedad.

Trọng tài Francisco Jose Hernandez Maeso lại thổi phạt đền ở phần sân đối diện 4 phút sau đó khi Jon Aramburu phạm lỗi với mắt cá chân của Vinicius. Cầu thủ người Brazil đã tự mình thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 25. Valverde đã ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 31 sau khi được tạo quá nhiều khoảng trống ở rìa vòng cấm, và Gonzalo lẽ ra cũng phải ghi bàn khi Valverde kiến ​​tạo cho anh một pha đệm bóng tưởng chừng như dễ dàng.

Vinicius ấn định tỷ số 4-1 với quả phạt đền thứ 2 sau giờ nghỉ, được trao sau khi Aramburu lại bị phạt vì phạm lỗi với anh. Dani Carvajal đã có màn trở lại được mong chờ từ lâu vào khoảng phút thứ 60 khi anh vào sân thay Alexander-Arnold, đánh dấu lần đầu tiên ra sân ở giải đấu kể từ trận thua 1-2 của Real Madrid trước Barcelona hồi tháng 10. “Điều quan trọng nhất là giành chiến thắng, để toàn đội có được 3 điểm và duy trì đà này”, Valverde nói sau chiến thắng thứ 8 liên tiếp của đội tại La Liga.

Trong khi đó, Espanyol choáng váng trước màn ngược dòng của Celta Vigo tại La Liga. Borja Iglesias ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3, sau khi một bàn thắng tưởng chừng hợp lệ khác bị VAR từ chối, giúp Celta Vigo giành được trận hòa 2-2 trước chủ nhà. Espanyol vẫn đứng thứ 6, và Celta đứng thứ 7.

Cũng trong ngày thứ Bảy, Getafe đã giành chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Villarreal trên sân nhà. Sevilla với 10 người đã hòa 1-1 với Alaves trong trận đấu giữa 2 đội đang gặp khó khăn. Tiền vệ Juanlu của Sevilla bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 16 với thẻ vàng thứ 2 vì pha phạm lỗi thô bạo. HLV Matias Almeyda của Sevilla cũng bị đuổi khỏi sân ở những phút cuối và ông đã nổi giận với trọng tài, trước khi được thuyết phục rời sân.

THANH TUẤN