Barcelona thay đổi hình phạt cho cầu thủ đến muộn

Raphinha và Marcus Rashford nằm trong số những cái tên nổi tiếng bị phạt ngồi dự bị vì đến muộn.

Raphinha và Marcus Rashford nằm trong số những cái tên nổi tiếng bị ngồi dự bị hồi đầu mùa giải khi Flick áp dụng chính sách nghiêm ngặt về giờ giấc. Raphinha bị ngồi dự bị trong trận đấu với Valencia hồi tháng 9, và Rashford trong trận đấu với Getafe một tuần sau đó, tiếp nối những trường hợp nổi tiếng mùa trước liên quan đến Jules Kounde và Inaki Pena. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với các đội trưởng, nhà cầm quân người Đức đã quyết định thay đổi hình phạt thể thao thành hình phạt tài chính.

“Đối với tôi, việc nhìn đồng hồ và chỉ còn khoảng 60, 45 giây nữa mà cầu thủ vẫn chưa có mặt luôn khiến tôi căng thẳng”, Flick chia sẻ. “Tôi luôn nghĩ: ‘Họ có đến không?’ Vì vậy, tôi đã quyết định thay đổi và nói chuyện với các đội trưởng. Tình huống này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi cũng không thích áp lực này, bởi vì nó cũng là áp lực đối với tôi, vì bất kể là ai, tôi cũng phải nói rằng cậu ấy sẽ không được ra sân”.

Flick cho biết việc áp dụng mức phạt lớn - mà các cầu thủ đội một như Pedri và Ferran Torres cho biết là khoảng 40.000 EUR - cho đến nay đã có hiệu quả như mong muốn. “Mức phạt rất lớn và cho đến nay, không ai chậm trễ dù chỉ một giây, vì vậy tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn”, HLV người Đức nói thêm.

HLV Hansi Flick sẽ kỷ niệm 100 trận dẫn dắt Barcelona khi tiếp đón Villarreal vào thứ Bảy.

Barcelona tiếp đón Villarreal tại sân Spotify Camp Nou vào thứ Bảy, cũng là khi Flick sẽ kỷ niệm 100 trận dẫn dắt nhà vô địch Tây Ban Nha. Trong 99 trận đấu cho đến nay, ông đã giành được 74 chiến thắng - nhiều thứ 2 so với bất kỳ HLV nào của Barcelona ở giai đoạn này, chỉ sau Luis Enrique. Nhưng Flick nói rằng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mùa giải không kết thúc bằng nhiều danh hiệu. “Dĩ nhiên đó là một vinh dự lớn khi đạt được con số này”, ông nói. “Được dẫn dắt CLB này là một giấc mơ, vì vậy việc có được 100 trận đấu là điều tuyệt vời. Nhưng tôi không bao giờ nhìn vào con số. Đối với tôi, điều quan trọng là kết quả cuối mùa giải. Khi chúng tôi đứng đầu bảng xếp hạng điều đó mới hoàn hảo”.

Barcelona có thể tạm thời nới rộng khoảng cách lên 4 điểm ở vị trí đầu bảng La Liga nếu thắng Villarreal, trong khi đội xếp thứ 2 Real Madrid sẽ không thi đấu cho đến thứ Hai, khi họ tiếp đón Getafe. HLV Flick sẽ không có sự phục vụ của Frenkie de Jong vào cuối tuần này, người đã bị loại khỏi đội hình trong 6 tuần do chấn thương gân kheo, nhưng Pedri đang nỗ lực để được đá chính sau khi trở lại từ băng ghế dự bị trong trận thắng Levante cuối tuần trước.

