Tiền vệ De Jong của Barcelona nghỉ thi đấu tới 6 tuần

Barcelona thông báo hôm thứ Năm rằng tiền vệ người Hà Lan, Frenkie de Jong sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tuần do chấn thương ở chân. Chấn thương này đến vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với HLV Hansi Flick và Barcelona.

Chấn thương của Frenkie de Jong đến vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với HLV Hansi Flick và Barcelona.

Khi Barcelona bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu La Liga cuối tuần này với Villarreal, De Jong đã kết thúc buổi tập cuối cùng với các vấn đề về thể lực. Tiền vệ người Hà Lan đang được kiểm tra để xác định bản chất và mức độ chấn thương, nhưng theo các nguồn tin thân cận, đó có thể là rách cơ. Và trong một tuyên bố ngắn gọn trên trang web của mình, Barcelona cho biết De Jong đã bị chấn thương “gân kheo chân phải trong buổi tập sáng nay và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 5 đến 6 tuần”.

Sau khi chẩn đoán được xác nhận, De Jong có thể bỏ lỡ tới 7 trận đấu trên mọi đấu trường. Cụ thể, De Jong sẽ bỏ lỡ vòng 16 đội Champions League gặp Paris Saint-Germain hoặc Newcastle, cũng như các trận đấu tại La Liga với Villarreal, Athletic Bilbao, Sevilla và Rayo Vallecano. Ngôi sao 28 tuổi này cũng sẽ vắng mặt trong trận bán kết lượt về Copa del Rey vào thứ Ba tới khi đội bóng xứ Catalan tìm cách lật ngược thế trận thua 0-4 trước Atletico Madrid. De Jong cũng phải nghỉ thi đấu trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3 khi Hà Lan đối đầu với Na Uy và Ecuador.

Chấn thương này đến vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với HLV Flick và Barcelona, đội hiện chỉ hơn Real Madrid một điểm trên bảng xếp hạng La Liga trước trận tiếp đón Villarreal vào thứ Bảy. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, HLV Flick có gần như đầy đủ đội hình khỏe mạnh. Nhưng sự vắng mặt của De Jong để lại một khoảng trống đáng kể ở tuyến giữa ngay khi Pedri vừa trở lại thi đấu. Với việc Frenkie vắng mặt, Flick sẽ phải dựa vào những cầu thủ như Marc Bernal, Marc Casado, hoặc thậm chí là Eric Garcia để đá cặp với Pedri.

Trận đấu cuối tuần này cũng là một dịp đặc biệt với Flick, khi ông dẫn dắt đội bóng lần thứ 100 kể từ khi nhậm chức tại Camp Nou. Nhà cầm quân người Đức hy vọng có thể ăn mừng cột mốc này bằng một chiến thắng. Ông nói với giới truyền thông của CLB rằng “100 trận đấu với Barcelona là điều không thể tin được”, và đó là “giấc mơ thành hiện thực” khi được ở Barcelona…

THANH TUẤN