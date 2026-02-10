Chủ tịch Barcelona từ chức để tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo

Joan Laporta đã từ chức Chủ tịch Barcelona theo kế hoạch vào thứ Hai để đủ điều kiện tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Vào ngày 15-3 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Chủ tịch lần thứ 15 trong lịch sử CLB, kể từ lần đầu tiên vào năm 1953.

Quy định của CLB nêu rõ rằng Chủ tịch đương nhiệm phải từ chức trước cuộc bầu cử. Vì vậy, Laporta và một số thành viên ban giám đốc đã từ chức vào thứ Hai để có thể ra tranh cử lại. Việc từ chức đã được chính thức hóa tại cuộc họp thường kỳ của ban giám đốc. Kể từ đây, một Ủy ban quản lý sẽ giám sát hoạt động hàng ngày của CLB cho đến ngày 30-6, khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc. Ủy ban này sẽ do Phó Chủ tịch Rafa Yuste quản lý.

Laporta sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh cho chức Chủ tịch từ Victor Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana và Joan Camprubi - những người đều đã tuyên bố ứng cử. Tuy nhiên, để tên của họ cuối cùng được đưa vào lá phiếu vào ngày 15-3, trước tiên họ cần thu thập được 2.321 chữ ký từ các thành viên CLB ủng hộ ứng cử của họ. Chiến dịch tranh cử giờ đây sẽ chính thức bắt đầu, với một số vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử bao gồm các bản hợp đồng tiềm năng trong mùa hè, tình hình tài chính của CLB, việc tái phát triển sân vận động Spotify Camp Nou (hiện đang ở giai đoạn cuối) và vai trò tương lai của huyền thoại Lionel Messi tại CLB.

Laporta được bầu làm chủ tịch Barcelona nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2021 - sau khi từng giữ chức vụ này từ năm 2003 đến 2010. Khi đó ông đã vượt qua Victor Font với 30.184 phiếu bầu, so với 16.679 phiếu của Font, trong khi Toni Freixa - người không tranh cử lần này - đứng thứ 3 với 4.769 phiếu. Ở lần bầu cử kế tiếp, 5 địa điểm bỏ phiếu sẽ được mở cho các thành viên CLB vào tháng 3, mỗi địa điểm ở một trong 4 tỉnh của Catalonia - Barcelona, ​​Girona, Lleida và Tarragona - và một địa điểm khác ở công quốc Andorra.

Laporta rút tên Barcelona khỏi dự án giải đấu ly khai đầy tranh cãi European Super League.

Một quyết định lớn cuối cùng của Laporta trên cương vị Chủ tịch là rút tên Barcelona khỏi dự án giải đấu ly khai đầy tranh cãi European Super League. Vị này tuyên bố quyết định đưa ra nhằm đưa CLB “tái gia nhập gia đình bóng đá”. Laporta còn nhấn mạnh về lý do đặc biệt khác: “Chúng tôi đã rời đi vì đó là một dự án không thể thực hiện được. Nó đã thất bại. Chỉ có chi phí và thua lỗ - không có lợi ích gì. Mối quan hệ với Real Madrid cũng không tốt và đó là một tình huống không thoải mái kéo dài…”.

Super League ban đầu được khởi động vào năm 2021 với sự ủng hộ của 12 CLB lớn nhất châu Âu, nhưng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ ở Anh nhanh chóng khiến 6 đội bóng Premier League - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man.City, Man.United và Tottenham Hotspur - rút lui. Sau đó lần lượt Atletico Madrid, Inter Milan, AC Milan và cuối cùng là Juventus cũng làm theo, chỉ còn lại 2 đội bóng La Liga là Real Madrid và Barcelona là trụ lại với dự án. Hai đối thủ kình địch ‘El Clasico’ tiếp tục thúc đẩy ý tưởng này trong những năm gần đây, sau đó được đổi tên và khởi động lại thành Unify League vào năm 2024, nhưng không nhận được sự ủng hộ đáng kể nào.

THANH TUẤN