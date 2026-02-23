Barcelona đánh bại Levante 3-0 để giành lại ngôi đầu

Barcelona đã tận dụng triệt để sai lầm của Real Madrid giành lại vị trí dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha với chiến thắng thoải mái 3-0 trước Levante đang đứng trước nguy cơ xuống hạng vào Chủ nhật.

Barcelona thắng dễ 3-0 trước Levante để giành lại vị trí dẫn đầu La Liga.

Marc Bernal, Frenkie de Jong và Fermin Lopez mỗi người ghi một bàn thắng giúp Barcelona chấm dứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp để vượt lên trên đối thủ Real Madrid, đội đã thắng 8 trận liên tiếp trước khi bất ngờ thua 1-2 trước Osasuna vào thứ Bảy. Barcelona vươn lên hơn một điểm. “Chúng tôi biết không dễ để bắt đầu thắng trở lại sau 2 trận thua, nhưng đội đã có một phản ứng rất tốt”, HLV Hansi Flick cho biết.

Barcelona vừa trải qua trận thua 1-2 trước Girona ở La Liga, và thua 0-4 trước Atletico Madrid ở trận lượt đi bán kết Copa del Rey. Tuy nhiên, việc Barcelona giữ sạch lưới sau 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường là một tín hiệu tích cực khác. “Việc giành chiến thắng và có được 3 điểm một lần nữa rất quan trọng”, hậu vệ Joao Cancelo cho biết. “Bóng đá mang đến cho bạn những cơ hội để phục hồi và đó là những gì chúng tôi đã làm hôm nay, chơi tốt trở lại sau 2 trận đấu tệ hại”.

Pedri vào sân ở phút 66, đánh dấu sự trở lại thi đấu của anh sau gần một tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Trong khi, Lamine Yamal đã ăn mừng chiến thắng thứ 100 cùng Barcelona, ​​trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt được cột mốc này trong các trận đấu chính thức cho CLB. Yamal, 18 tuổi, đã chơi 139 trận trong đó có 16 trận hòa và 23 trận thua.

Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của Levante, hiện đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Họ hơn đội cuối bảng Oviedo một điểm, nhưng Oviedo còn một trận chưa đấu. Levante chỉ có một chiến thắng trong 8 trận gần nhất.

Các kết quả khác. Villarreal, đội xếp thứ 3 và là đối thủ tiếp theo của Barcelona tại giải đấu, lội ngược dòng đánh bại Valencia 2-1 trên sân nhà. Villarreal đã tái lập khoảng cách 3 điểm với Atletico Madrid, đội đánh bại Espanyol với tỷ số 4-2 trên sân nhà vào thứ Bảy. Trong khi Celta Vigo, đội xếp thứ 6, đã đánh bại đối thủ đang đứng trước nguy cơ xuống hạng Mallorca với tỷ số 2-0 trên sân nhà, nhờ vào các bàn thắng của tiền đạo kỳ cựu Iago Aspas ở phút 85 và 90.

Sevilla thắng 1-0 trên sân của Getafe chỉ còn 10 người, đây là chiến thắng thứ 2 của họ trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Djibril Sow ghi bàn thắng quyết định ở phút 64 cho đội khách. Getafe chơi thiếu người từ phút 26 sau khi Djene Dakonam nhận thẻ đỏ trực tiếp. Kết quả này giúp Sevilla đứng ở vị trí thứ 11, ngay trên Getafe.

