Real Madrid không có Vinicius và Bellingham khi đối đầu với Valencia

HLV Alvaro Arbeloa sẽ đau đầu khi không có sự phục vụ của 2 ngôi sao tấn công Vinicius Junior và Jude Bellingham trong trận đấu quan trọng tại La Liga, khi Real Madrid làm khách đến sân Valencia vào Chủ nhật.

Real Madrid không có 2 ngôi sao tấn công Vinicius Junior và Jude Bellingham khi làm khách tại Valencia.

Tiền đạo Vinicius sẽ vắng mặt vì tích lũy đủ số thẻ vàng. Ngôi sao người Brazil nhận thẻ vàng thứ 5 trong trận thắng 2-1 trên sân nhà trước Rayo Vallecano vào Chủ nhật tuần trước, kết quả giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 1 điểm. Bàn thắng tuyệt vời của Vinicius đã giúp Real Madrid giành chiến thắng trước Rayo nhưng một lần nữa anh lại bị một số cổ động viên Real Madrid la ó tại Santiago Bernabeu. Vinicius cũng bị chỉ trích sau đó khi truyền thông Tây Ban Nha đưa tin anh bị phát hiện ở Paris trước khi được nghỉ thi đấu.

Tiền vệ Bellingham gần đây cũng bị các cổ động viên Real Madrid chỉ trích nhưng sẽ không thi đấu vào Chủ nhật vì chấn thương gân kheo trái trong trận đấu với Rayo. Đội bóng không đưa ra thời gian cụ thể về quá trình hồi phục của anh nhưng dự kiến ​​ngôi sao người Anh sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần.

Tiền đạo Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ ra sân tại Mestalla và sẽ tìm cách nối dài chuỗi ghi bàn ấn tượng của mình, bao gồm 8 bàn thắng trong 5 trận gần nhất cho Real Madrid. Không có Vinicius và Bellingham, nhưng HLV Arbeloa có thể sẽ đón một vài cầu thủ quan trọng trở lại sau chấn thương dài hạn, bao gồm các hậu vệ Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger và Ferland Mendy.

Real Madrid đã thắng 6 trận liên tiếp ở La Liga, trận thua gần nhất là vào tháng 12 - với thất bại 0-2 trên sân nhà trước Celta Vigo. Valencia, hiện đang đứng thứ 16, vừa trải qua trận thua sít sao 1-2 trên sân nhà trước Athletic Bilbao ở tứ kết Copa del Rey, nơi họ để thủng lưới 6 phút sau thời gian bù giờ và không thể đi tiếp.

Lamine Yamal với phong độ ghi bàn bùng nổ là niềm hy vọng lớn nhất của Barcelona.

Ra sân trước vào thứ Bảy, đội đầu bảng Barcelona sẽ cố gắng giành chiến thắng thứ 17 trong 18 trận đấu trên mọi đấu trường khi tiếp đón Mallorca, đội đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Barcelona, ​​đội chỉ để thua duy nhất 1-2 trước Real Sociedad hồi tháng Giêng trong chuỗi trận thắng đó, đã giành chiến thắng 2-1 trước Albacete giữa tuần để tiến vào bán kết Copa del Rey. Barcelona sẽ tiếp tục thiếu vắng các tiền vệ chủ chốt Gavi và Pedri do chấn thương, trong khi ngôi sao chạy cánh Raphinha vẫn chưa chắc chắn ra sân sau khi đã bỏ lỡ trận đấu Copa del Rey hôm thứ Ba. Tuy nhiên, Lamine Yamal với phong độ ghi bàn bùng nổ - đã ghi 4 bàn trong 4 trận liên tiếp và 5 bàn trong 6 trận gần nhất - chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất của Barcelona

Atletico Madrid, đội đang đứng thứ 3, sẽ tiếp đón Real Betis (thứ 5) vào Chủ nhật, chỉ 3 ngày sau khi chiến thắng hủy diệt 5-0 ngay trên sân đối thủ này ở tứ kết Copa del Rey. Atletico đã tăng cường đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông bằng việc chiêu mộ tiền đạo người Nigeria, Ademola Lookman từ Atalanta và tiền vệ người Mexico, Obed Vargas từ Seattle Sounders ở giải MLS. Trong đó Lookman đã ghi bàn và kiến tạo trong trận ra mắt Atletico góp phần làm nên chiến thắng vang dội trước Real Betis hôm thứ Năm.

Ra sân muộn nhất vòng 23 La Liga vào thứ Hai, Villarreal (đang đứng thứ 4) sẽ tiếp đón Espanyol đang chơi rất hay khi đang đứng vị trí thứ 6.

THANH TUẤN