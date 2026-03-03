Barcelona nuôi mộng lật đổ Atletico tại Copa del Rey

HLV Hansi Flick vẫn tin Barcelona có thể xoay chuyển tình thế ở lượt về bán kết Copa del Rey.

Barcelona sẽ tiếp đón Atletico vào thứ Ba và cần phải lật ngược thế trận sau thất bại 0-4 ở trận lượt đi tại Madrid vào tháng trước. “Chúng tôi đang bị dẫn trước 4 bàn và chúng tôi phải biến điều không thể thành có thể”, Flick nói hôm thứ Hai. “Đó là mục tiêu. Điều đó không dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Điều quan trọng là phải giữ sạch lưới, nhưng chúng ta phải tin vào sức mạnh của mình và rằng chúng ta có thể đạt được điều đó… bạn phải luôn tin tưởng. Trong mỗi hiệp, chúng ta cần ghi được 2 bàn thắng”.

Đội bóng đang dẫn đầu La Liga đã bị Atletico áp đảo trong hiệp một trận đấu lượt đi, và lẽ ra có thể thủng lưới nhiều hơn 4 bàn thắng trước giờ nghỉ. Barcelona đã vùng lên trong hiệp 2 nhưng không thể tìm được cách ghi bàn. Họ cũng đã phản đối kịch liệt về bàn thắng của Pau Cubarsi vào đầu hiệp 2 bị từ chối. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau đó cho biết công nghệ tự động phát hiện việt vị đã không hoạt động chính xác. “Chúng ta phải thông minh”, Flick nêu rõ yêu cầu trước trận lượt về. “Chúng ta phải gây áp lực lên họ, thắng các pha tranh chấp và gây khó khăn cho họ. Chúng ta không thể để mất bóng vì họ rất nguy hiểm trong các pha phản công. Chúng ta phải chơi như một đội”.

Barcelona nhập cuộc tệ hại và chịu thất bại 0-4 tại Atletico Madrid vào tháng trước.

Tuy nhiên, Flick sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo giàu kinh nghiệm Robert Lewandowski vì chấn thương. Frenkie de Jong và Gavi cũng vẫn phải ngồi ngoài, trong khi hậu vệ Eric Garcia sẽ không thi đấu vì bị đuổi khỏi sân trong trận lượt đi. “Chúng tôi sẽ phải xoay xở khi Lewy vắng mặt”, Flick nói. “Chúng tôi đã không gặp nhiều may mắn. Việc mất đi một cầu thủ như cậu ấy, và những người khác không thể ra sân, là một vấn đề nhưng đội bóng đã xử lý tốt”.

CLB xứ Catalan là đương kim vô địch Copa del Rey. Họ đã giành được chiếc cúp lần thứ 32, một kỷ lục, khi đánh bại Real Madrid trong trận chung kết năm ngoái. Barcelona vừa giành chiến thắng 4-1 trước Villarreal ở La Liga, trong đó Lamine Yamal lập hat-trick, để tạo cách biệt 4 điểm so với Real Madrid sau 26 vòng đấu La Liga.

Trong khi đó Atletico, đội đang thắng 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, cố gắng trở lại trận chung kết Copa del Rey lần đầu tiên kể từ khi họ nâng cao chiếc cúp lần thứ 10 vào mùa giải 2012-2013. “Chúng tôi đang tập trung vào trận đấu sắp tới, đó sẽ là trận đấu với một đối thủ rất mạnh, có lối chơi tấn công, sở hữu những cầu thủ cá nhân xuất sắc và lối chơi tập thể giúp họ trở thành một trong những đội bóng cạnh tranh nhất ở La Liga và châu Âu”, HLV Diego Simeone của Atletico cho biết.

THANH TUẤN