Real Madrid thận trọng trước mối nguy từ Sociedad

HLV Alvaro Arbeloa cảnh báo Real Madrid phải đạt “phong độ tốt nhất” khi tiếp đón một Real Sociedad đang có phong độ cao vào thứ Bảy, khi đội khách đến với đầy tự tin sau chiến thắng quan trọng trong trận derby xứ Basque giữa tuần.

Sociedad hành quân đến thủ đô Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Athletic Club ở trận lượt đi bán kết Copa del Rey, nơi bàn thắng quyết định trong hiệp 2 của Benat Turrientes đã giúp họ tạo ra lợi thế trong cặp đấu này. Kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 11, chiến thắng này khẳng định phong độ ấn tượng của Sociedad dưới thời HLV Pellegrino Matarazzo, và làm tăng thêm sự hấp dẫn cho trận đấu vào thứ Bảy khi Real Madrid đang nỗ lực bám đuổi Barcelona trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Arbeloa nói: “Chúng tôi biết nhịp độ thi đấu của Real Sociedad và họ đang chơi tốt như thế nào dưới sự dẫn dắt của HLV mới, người vẫn bất bại sau khi đối đầu với Barcelona và Atletico Madrid. Chúng tôi hiểu trận đấu ngày mai sẽ khó khăn như thế nào. Chúng tôi cần phải thi đấu với phong độ tốt nhất nếu muốn giành được 3 điểm”.

Kylian Mbappe đã sẵn sàng ra sân sau khi trở lại tập luyện đầy đủ.

Arbeloa, người được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền sau quyết định chia tay Xabi Alonso của Real Madrid vào tháng trước, đã xác nhận những tin tức tích cực về đội hình trước trận đấu, tiết lộ rằng Kylian Mbappe đã sẵn sàng ra sân sau khi trở lại tập luyện đầy đủ. “Mbappe vẫn ổn. Cậu ấy đã tập luyện cùng toàn đội và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”, Arbeloa cho biết. Tiền đạo cánh Vinicius Junior dự kiến ​​sẽ trở lại thi đấu cho Real Madrid sau án treo giò. Trong khi hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold, người vào sân từ băng ghế dự bị cuối tuần trước khi Real Madrid đánh bại Valencia, có khả năng sẽ đá chính lần đầu tiên kể từ ngày 3-12.

Real Madrid đang tìm cách tạo khoảng cách 2 điểm so với Barcelona và vươn lên dẫn đầu La Liga trước khi đội bóng xứ Catalan làm khách trên sân của Girona vào thứ Hai. Arbeloa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý đội hình mạnh trong một chuỗi trận dày đặc, khẳng định rằng việc duy trì sự đoàn kết vẫn là yếu tố cốt lõi trong cách tiếp cận của ông. “Tôi có 25 cầu thủ sẵn sàng mỗi tuần”, ông nói. “Đội hình xuất phát luôn là đội hình tốt nhất cho trận đấu cụ thể, nhưng tôi muốn mọi người đều cảm thấy mình quan trọng vì cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào”.

