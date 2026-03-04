Real Madrid xác nhận Rodrygo chia tay World Cup 2026

Ngôi sao chạy cánh Rodrygo sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải của Real Madrid và cũng không thể cùng đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 vì bị rách dây chằng chéo trước và sụn chêm ở đầu gối phải.

Cầu thủ 25 tuổi này bị chấn thương trong trận thua 1-0 của Real Madrid trước Getafe hôm thứ Hai, khi anh vào sân từ băng ghế dự bị sau gần một tháng nghỉ thi đấu vì viêm gân. Vào thứ Ba, Real Madrid đã xác nhận chẩn đoán mà Rodrygo gọi đó là “một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”. Anh chia sẻ thêm trên Instagram: “Tôi luôn lo sợ chấn thương này. Có lẽ cuộc sống gần đây hơi tàn nhẫn với tôi. Tôi không biết liệu mình có xứng đáng với điều này hay không, nhưng tôi có thể phàn nàn về điều gì? Tôi đã trải qua biết bao điều tuyệt vời mà tôi cũng không xứng đáng có được. Tôi sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải với CLB của mình và bỏ lỡ World Cup cùng đội tuyển quốc gia, một giấc mơ mà mọi người đều biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Và tất cả những gì tôi có thể làm là mạnh mẽ như mọi khi…”.

Rodrygo đã chơi 27 trận cho Real Madrid trên mọi đấu trường mùa này, ghi được 3 bàn thắng và có 6 pha kiến ​​tạo. Cả Real Madrid và Liên đoàn bóng đá Brazil đều không đề cập đến việc phẫu thuật hay thời gian trở lại của Rodrygo. Liên đoàn bóng đá Brazil chỉ chúc anh “mau chóng bình phục…”.

Ngôi sao Neymar, người cũng bị rách dây chằng chéo trước và sụn chêm vào năm 2023, cho biết anh rất buồn khi nghe tin về chấn thương của Rodrygo. “Nó gợi lại những ký ức về sự đau khổ, nỗi thống khổ và nỗi sợ hãi khi bị chấn thương này”, Neymar, 34 tuổi, viết trên các kênh truyền thông xã hội của mình. “Số 10 của tôi, chàng trai của tôi, người thừa kế của tôi (như tôi vẫn gọi cậu), tôi chỉ yêu cầu cậu một điều: Hãy chăm sóc tốt cho tâm trí của mình! Bây giờ là lúc để đặt những người cậu yêu thương bên cạnh mình. Như cậu đã nói với tôi, cậu không đáng phải trải qua điều này lúc này. Nhưng chúng ta là ai mà dám nghi ngờ kế hoạch của Chúa. Tôi chắc chắn cậu sẽ trở lại phong độ tốt nhất. Tôi yêu cậu và như cậu đã ủng hộ tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu”.

Rodrygo đã thi đấu trong cả 5 trận của đội tuyển Brazil tại World Cup 2022, nơi Selecao thua Croatia trên chấm phạt đền ở tứ kết. Cú sút phạt đền của Rodrygo đã bị thủ môn cản phá trong loạt sút luân lưu.

THANH TUẤN