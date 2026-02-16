Vallecano gây sốc khi đánh bại Atletico Madrid 3-0

Rayo Vallecano đang sa sút đã gây bất ngờ khi đánh bại Atletico Madrid 3-0 tại La Liga hôm Chủ nhật, một chiến thắng ngoạn mục xảy ra bất chấp chỉ có khoảng 5.000 người theo dõi do cuộc biểu tình của người hâm mộ Rayo.

Trận đấu được diễn ra tại sân vận động Butarque, sân nhà của Leganes ở giải hạng 2, vì mặt sân tại sân vận động Vallecas của Rayo vẫn trong tình trạng xuống cấp sau khi toàn bộ cỏ phải được thay thế. Trận đấu trên sân nhà của Rayo gặp Oviedo cuối tuần trước đã phải hoãn lại vào phút chót do điều kiện sân bãi không tốt. Người hâm mộ Rayo đã rất bất mãn với Chủ tịch CLB Raul Martin Presa và kêu gọi tẩy chay trận đấu với Atletico. Hàng trăm người hâm mộ Rayo đã biểu tình bên ngoài sân vận động Vallecas vài giờ trước trận đấu hôm Chủ nhật tại Butarque, hô khẩu hiệu và giăng biểu ngữ kêu gọi Presa từ chức...

Chỉ khoảng 5.300 người hâm mộ đã đến xem trận đấu tại Butarque, tuy nhiên, đó lại là một trong những màn trình diễn hay nhất của Rayo mùa giải này. Ratiu kiến ​​tạo cho bàn thắng mở tỷ số của Fran Perez ở phút 40. Oscar Valentin nhân đôi cách biệt ở phút 45, và Nobel Mendy ấn định chiến thắng ở phút 76. Đây là chiến thắng đầu tiên của Rayo tại La Liga kể từ tháng Giêng. Rayo, đội chưa từng thắng Atletico trong 19 trận liên tiếp kể từ năm 2013, đã thoát khỏi khu vực xuống hạng với chiến thắng này.

Ngược lại, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Atletico tại La Liga - sau trận thua 0-1 trên sân nhà trước Real Betis. Đáng chú ý hơn khi nó xảy ra chỉ 3 ngày sau khi họ đánh bại Barcelona 4-0 ở trận lượt đi bán kết Copa del Rey trên sân nhà. Kết quả này khiến Atletico tụt xuống vị trí thứ 4 sau Villarreal, Barcelona và Real Madrid. Cảm giác như chúng tôi đã bỏ cuộc ở giải đấu này”, thủ môn Jan Oblak của Atletico nói. “Chúng ta không thể thua những trận đấu như thế này và chơi như thế này. Sẽ rất khó để cạnh tranh theo cách này. Bạn không thể chọn trận đấu, bạn luôn phải chơi hết sức mình, bạn phải thắng, và tôi có cảm giác chúng ta không làm được điều đó”.

Nhưng HLV Diego Simeone, người cho một số cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi sau trận thắng Barcelona, không đồng ý với những bình luận của Oblak - người dường như ám chỉ việc cho các cầu thủ nghỉ ngơi là sai lầm. “Đội bóng không chọn trận đấu”, Simeone nói. “Chúng tôi thi đấu kém, và khi bạn thi đấu kém, đối thủ sẽ chơi tốt hơn và đánh bại bạn”.

Ở diễn biến khác. Valencia giành chiến thắng 2-0 trên sân của đối thủ cùng thành phố Levante. Trận đấu kết thúc bằng một cuộc ẩu đả sau khi cầu thủ Valencia, Eray Comert đặt áo đấu lên cột cờ góc và bắt đầu ăn mừng gần các cổ động viên Valencia. Điều đó đã khiến các nhân viên của Levante đối đầu với anh ta. Có một số xô đẩy từ cả 2 phía và các cổ động viên Levante ném đồ vật từ trên khán đài xuống. Comert, người được cho là đã bị ném chai nhựa, sau đó nói rằng anh ta không cố ý khiêu khích ai. HLV của Valencia, Carlos Corberan đã xin lỗi.

Largie Ramazani và Umar Sadiq ghi bàn cho đội khách. Kết quả này, chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp của Valencia trên mọi đấu trường, đã giúp CLB thoát khỏi khu vực xuống hạng và vươn lên vị trí thứ 14. Levante, đội chỉ có một chiến thắng trong 6 trận gần nhất ở La Liga, vẫn giữ vị trí thứ 19.

Real Betis, đội đang đứng thứ 5, đã giành chiến thắng thứ 4 trong 5 trận đấu trên mọi đấu trường bằng cách đánh bại chủ nhà Mallorca 2-1 với các bàn thắng trong hiệp một của Abde Ezzalzouli và Cedric Bakambu. Vedat Muriqi ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Mallorca trong hiệp 2. Mallorca vẫn nằm trong khu vực xuống hạng sau trận thua thứ 3 trong 4 trận.

Các bàn thắng trong hiệp 2 của Mikel Jauregizar và Oihan Sancet đã giúp Athletic Bilbao, đội đang đứng thứ 9, giành chiến thắng 2-1 trên sân của Oviedo, đội đang đứng cuối bảng. Athletic đã thắng 3 trong 4 trận đấu gần nhất.

