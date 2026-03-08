Yamal tỏa sáng giúp Barcelona vượt qua Athletic Bilbao

Lamine Yamal một lần nữa cho thấy khả năng quyết định trận đấu của mình, khi bàn thắng cong đẹp mắt của ngôi sao trẻ giúp Barcelona phá vỡ thế bế tắc giành chiến thắng 1-0 trên sân Athletic Bilbao vào thứ Bảy.

Trận đấu diễn ra cởi mở với Athletic liên tục tấn công trên sân nhà San Mames, trước khi Yamal xoay chuyển cục diện trận đấu nghiêng về phía đội đầu bảng La Liga. Tiền đạo 18 tuổi người Tây Ban Nha nhận được đường chuyền từ Pedri, tạo khoảng trống cho anh hoạt động bên cánh phải khu vực cấm địa, nơi anh dùng một chạm để mở ra góc sút trước khi tung cú sút chân trái cong vào góc cao cột dọc xa khung thành.

Ở vòng đấu trước, Yamal đã ghi hat-trick đầu tiên trong một trận thắng tại La Liga với tỷ số 4-1 trước Villarreal. 19 bàn thắng của anh mùa này đã nhiều hơn 1 bàn so với cả mùa giải trước. “Chúng ta đều biết Lamine có thể làm được. Cậu ấy chỉ cần sút vào góc khung thành, nơi thủ môn không thể với tới”, Pedri nói. “Điều duy nhất cậu ấy cần tránh là tự mãn với những gì mình đã làm được. Cậu ấy chỉ cần tiếp tục nỗ lực hết mình”.

Bàn thắng ở phút 68 giúp đội bóng của HLV Hansi Flick giữ khoảng cách 4 điểm so với đội xếp thứ 2 là Real Madrid, từng bước tiến gần hơn đến việc bảo vệ thành công chức vô địch quốc nội. Chiến thắng khó khăn trên sân khách trước CLB xứ Basque diễn ra 4 ngày sau khi Barcelona bị loại bởi Atletico Madrid ở bán kết Copa del Rey.

HLV Flick cũng đã giữ chân một số cầu thủ đá chính thường xuyên trước chuyến làm khách của Barcelona đến Newcastle vào thứ Ba để bắt đầu vòng 16 đội Champions League. Pedri, Raphinha và Fermin Lopez ngồi dự bị cho đến 30 phút cuối trận. Marcus Rashford, Marc Bernal và Marc Casado đá chính thay thế họ. Eric Garcia và Joao Cancelo cũng đá chính thay cho 2 hậu vệ cánh bị chấn thương Jules Kounde và Alejandro Balde.

Ở các diễn biến khác. Atletico Madrid giành chiến thắng trong trận đấu khởi động trước chung kết Copa del Rey. Tiền vệ người Argentina, Nico Gonzalez lập cú đúp trong hiệp 2, giúp Atletico giành chiến thắng 3-2 trước Real Sociedad trong trận đấu giữa 2 đội vào chung kết Copa del Rey. Sociedad cũng giành vé vào chung kết cúp quốc gia tháng tới tại Seville sau khi đánh bại Athletic Bilbao hồi đầu tuần ở bán kết.

Tân HLV Martin Demichelis, người thay Jagoba Arrasate đã bị thanh lý hợp đồng tuần trước khi Mallorca đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, chứng kiến ​​đội bóng mới của mình đánh mất lợi thế dẫn trước nhờ cú đúp của tiền đạo Vedat Muriqi, chỉ hòa 2-2 trên sân Osasuna. Muriqi nâng tổng số bàn thắng của mình tại La Liga mùa này lên 18 bàn, chỉ đứng sau ngôi sao Kylian Mbappe của Real Madrid với 23 bàn thắng.

Ngoài ra, Joel Roca của Girona đã ghi bàn ở phút bù giờ để giúp đội nhà giành được trận hòa 1-1 trên sân Levante.

