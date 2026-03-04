Barcelona trở thành cựu vô địch sau nỗ lực bất thành

Atletico Madrid đã giữ vững lợi thế từ trận lượt đi trước nhà đương kim vô địch Barcelona tại Copa del Rey hôm thứ Ba, tiến vào chung kết lần đầu tiên sau 13 năm với tổng tỷ số 4-3 dù thua Barcelona 0-3 ở lượt về.

Atletico Madrid vào chung kết Copa del Rey lần đầu tiên sau 13 năm với tổng tỷ số 4-3.

Barcelona đã rơi vào thế khó sau khi để thủng lưới cả 4 bàn trước giờ nghỉ tại sân vận động Metropolitano ở trận lượt đi hồi tháng trước. Đội chủ sân Camp Nou đã nhập cuộc mạnh mẽ trên sân nhà hôm thứ Ba, mở tỷ số nhờ bàn thắng của Marc Bernal ở phút 29 và Raphinha thực hiện thành công quả phạt đền trong thời gian bù giờ hiệp một. Bernal ghi thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 72, giúp đội chủ nhà chỉ còn cách một bàn thắng nữa để san bằng tỷ số. Barcelona tiếp tục gây sức ép nhưng hàng phòng ngự vững chắc của Atletico đã giữ vững kết quả đủ để đưa họ vào chung kết.

“Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn, không dễ để vượt qua thất bại 0-4”, Raphinha nói. “Nhưng tôi tự hào về toàn đội. Chúng tôi đã cống hiến hết mình ngay từ đầu. Chúng tôi ra về với sự thất vọng vì muốn vào chung kết, và tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó sau trận đấu mà chúng tôi đã chơi”.

Mọi thứ còn tệ hơn với Barcelona khi mất hậu vệ Jules Kounde vì chấn thương chỉ sau 13 phút trận đấu bắt đầu. Anh được thay thế bởi Alejandro Balde, người cũng đã xin được thay người trong hiệp hai. Tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski vắng mặt ngay từ đầu trong trận đấu vì chấn thương. Barcelona không thể bảo vệ chức vô địch Copa del Rey, sau khi đánh bại Real Madrid trong trận chung kết năm ngoái, nhưng họ vẫn đang dẫn đầu La Liga khi hơn đội xếp thứ 2 là Real Madrid đến 4 điểm. Barcelona cũng đã giành quyền vào vòng 16 đội Champions League.

Barcelona tưởng chừng đã tạo nên màn ngược dòng khó tin khi thắng 3-0 ở lượt về.

Ngược lại, đội bóng của Diego Simeone sẽ thi đấu trận chung kết lần đầu tiên kể từ khi giành được chiếc cúp Copa del Rey thứ 10 ở mùa giải 2012-2013. “Có lẽ đây không phải là trận đấu hay nhất của chúng tôi, nhưng đó là một trận đấu kéo dài 180 phút”, thủ môn Juan Musso của Atletico nói. “Họ có mọi thứ thuận lợi nhưng chúng tôi đã phải chịu đựng khi cần thiết. Chúng tôi biết trận đấu sẽ không dễ dàng, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thành công vào được chung kết”.

Atletico, dù đã giành quyền vào vòng 16 đội Champions League nhưng kém Barcelona đến 13 điểm ở La Liga, đang chờ xem đối thủ sau trận bán kết còn lại vào thứ Tư, giữa Real Sociedad và đối thủ cùng vùng Basque là Athletic Bilbao. Sociedad đã thắng Athletic 1-0 hồi tháng trước. Trận chung kết sẽ diễn ra vào tháng 4 tại Seville.

THANH TUẤN