Real Madrid thua trận thứ 2 liên tiếp, tụt lại 4 điểm phía sau Barcelona

Real Madrid thua trận thứ 2 liên tiếp tại La Liga bị đội đầu bảng Barcelona bỏ xa 4 điểm.

Getafe đã thua cả 8 trận đấu trước đó tại La Liga trước Real Madrid và những pha cứu thua sớm của thủ môn David Soria đã giúp họ không bị dẫn trước. Soria đã cản phá cú sút của Arda Guler ở giữa hiệp một, không lâu sau khi cản trở Vinicius Junior khi cầu thủ này có cơ hội đối mặt với khung thành. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu sức mạnh tấn công và họ đã phải trả giá cho sự phung phí cơ hội.

Sáu phút trước giờ nghỉ giải lao, Getafe vươn lên dẫn trước. Một đường chuyền đầy hy vọng từ cánh phải đã được đánh đầu phá ra nhưng bóng đến chân Satriano, người đã tung cú vô lê vào góc lưới từ khoảng cách 20 mét. Đây là bàn thắng thứ 2 trong 3 trận của cầu thủ người Uruguay, người đã gia nhập Real Madrid theo dạng cho mượn từ Lyon.

Real Madrid tiếp tục kiểm soát bóng trong hiệp 2 và Antonio Rudiger cùng cầu thủ dự bị Rodrygo đã có những cơ hội ghi bàn gỡ hòa. Nhưng họ không thể vượt qua hàng phòng ngự chắc chắn của Getafe và một Soria đang có phong độ cao. Nhiệm vụ của Real Madrid càng trở nên khó khăn hơn khi Franco Mastantuono bị đuổi khỏi sân vì phản đối trọng tài ở những phút bù giờ, và mặc dù số lượng cầu thủ được cân bằng ở phút cuối cùng khi Adrian Liso của Getafe cũng nhận thẻ đỏ, nhưng đã quá muộn để tạo ra tác động nào.

Cú vô lê tuyệt đẹp của Martin Satriano giúp Getafe thắng 1-0 tại sân Santiago Bernabeu.

Getafe đã giữ vững tỷ số để giành chiến thắng lịch sử, chiến thắng đầu tiên của họ tại sân Santiago Bernabeu kể từ năm 2008, và 3 điểm quan trọng trong nỗ lực trụ hạng La Liga. Họ đã vươn lên 3 bậc trên bảng xếp hạng, đứng thứ 11 và hơn khu vực xuống hạng 8 điểm. “Đến đây luôn rất khó khăn”, hậu vệ Kiko Femenia của Getafe nói với đài truyền hình DAZN. “Chúng ta phải chúc mừng toàn đội, chúng ta đã làm rất tốt ở hàng phòng ngự và ghi bàn khi có cơ hội. Thậm chí chúng ta có thể ghi thêm bàn thắng nếu phản công”.

Trong khi đó, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid khẳng định cuộc đua vô địch La Liga vẫn chưa kết thúc bất chấp họ bị đội đầu bảng Barcelona bỏ xa 4 điểm. “Không, tất nhiên là không!”, Arbeloa nói trong cuộc họp báo sau trận đấu, khi được hỏi liệu thất bại này có chấm dứt tham vọng vô địch của Madrid hay không. “Vẫn còn 36 điểm, và chúng tôi phải chiến đấu để giành lấy chúng. Không ai ở đây sẽ bỏ cuộc, đây là Real Madrid. 4 điểm là khoảng cách mà chúng tôi nghĩ mình có thể thu hẹp”.

Thất bại trước Getafe là trận thua thứ 2 liên tiếp của Real Madrid tại La Liga, sau khi họ để thua 1-2 trước Osasuna vào ngày 21-2. Hiện tại, đội bóng đang thiếu vắng tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe do chấn thương đầu gối và tiền vệ Jude Bellingham do vấn đề ở đùi. “Đây là trận đấu mà chúng tôi có thể chơi tốt hơn”, Arbeloa nói thêm. “Chúng tôi đã có nhiều cơ hội rõ ràng hơn họ, nhưng bóng đá không phải là về những gì bạn xứng đáng. Getafe đã làm những gì họ thường làm”.

Real Madrid sẽ làm khách trên sân của Celta Vigo vào thứ Sáu, trước khi tiếp đón Man.City ở vòng 16 Champions League tuần tới. “Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, một đội hình tuyệt vời, và những cầu thủ sẽ hồi phục và giúp đỡ chúng tôi”, Arbeloa nói. “Tôi hiểu những lời chỉ trích sau một thất bại như thế này. Liệu chúng tôi có thể chơi tốt hơn không? Điều đó cũng đúng. Tôi không thể chỉ trích nỗ lực của các cầu thủ. Nhiệm vụ của tôi là cải thiện lối chơi của toàn đội”.

THANH TUẤN