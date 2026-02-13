Atletico đè bẹp Barcelona 4-0 ở bán kết lượt đi Copa del Rey

Barcelona không thể phục hồi sau sai lầm nghiêm trọng của thủ môn trong hiệp một thảm họa, đương kim vô địch Copa del Rey thủng lưới 4 bàn trong thời gian đó và thua 0-4 tại Atletico Madrid ở bán kết lượt đi, khiến con đường trở lại chung kết gần như bị chặn đứng.

Barcelona thua 0-4 tại Atletico Madrid khiến con đường trở lại chung kết gần như bị chặn đứng.

Barcelona đã tặng chủ nhà Atletico một món quà bất ngờ ngay từ phút thứ 6 khi thủ môn Joan Garcia để bóng lọt qua chân sau đường chuyền về của hậu vệ Eric Garcia, và Atletico thậm chí đã dẫn trước câu lạc bộ xứ Catalan 4-0 khi hiệp một kết thúc với các pha lập công của Antoine Griezmann, Ademola Lookman và Julian Alvarez.

Để mọi chuyện tồi tệ hơn đối với nhà đương kim vô địch, ​​Eric Garcia đã bị đuổi khỏi sân ở phút 85 với thẻ đỏ trực tiếp vì cản phá một pha phản công. “Hiệp một thật khó khăn đối với chúng tôi”, Eric Garcia nói. “Rõ ràng, bàn thua đầu tiên là một điều không may mắn. Sau đó, họ đã thi đấu tập trung hơn, với quyết tâm cao hơn. Đối đầu với một đối thủ như Atletico, việc trao cho họ lợi thế đó khiến mọi thứ rất khó khăn. Chúng tôi còn một trận đấu nữa trên sân nhà, với sự cổ vũ của người hâm mộ và những cầu thủ sẽ trở lại. Nếu chúng tôi tập trung ngay từ đầu, chúng tôi có thể lật ngược tình thế”.

Barcelona, ​​đội dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha, đã bị từ chối một bàn thắng của Pau Cubarsi ở đầu hiệp 2 vì lỗi việt vị. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau đó cho biết công nghệ tự động phát hiện việt vị đã không hoạt động chính xác, và đội ngũ trọng tài video đã phải vẽ lại các đường việt vị bằng tay. HLV Hansi Flick không ngần ngại chỉ trích các trọng tài vì quá dễ dãi với những pha phạm lỗi của Atletico ngay từ đầu trận, và chỉ trích gay gắt khi bàn thắng bị từ chối.

Atletico tiến gần trận chung kết Copa del Rey lần đầu tiên kể từ mùa giải 2012-2013.

“Tôi biết nói gì đây?”, Flick bực bội nói. “Thông thường, trong pha bóng đầu tiên, sau pha phạm lỗi với Alejandro Balde, chắc chắn sẽ là thẻ vàng. Và sau đó mọi thứ có thể khác đi. Nhưng ông ấy đã mời họ chơi như thế này. Vì vậy, mọi chuyện hoàn toàn khác. Về bàn thắng bị từ chối, thôi nào, đối với tôi đó là một mớ hỗn độn. Họ phải đợi 7 phút, trời ơi! Họ tìm ra được điều gì đó trong bảy phút này sao? Khi tôi xem lại tình huống này, rõ ràng là không có việt vị. Có lẽ họ đã nhìn thấy điều gì đó khác. Vậy thì hãy nói cho chúng tôi biết. Đó là sự thiếu giao tiếp. Thật tệ hại”.

Trở lại trận đấu, Flick cho biết: “Chúng tôi đã không chơi tốt trong hiệp một. Chúng tôi có quá nhiều khoảng cách giữa các cầu thủ. Chúng tôi đã không gây áp lực như mong muốn. Trong 45 phút đầu tiên hoặc hơn, chúng tôi đã nhận được một bài học… Hôm nay là một trận thua nặng nề nhưng tôi vẫn tự hào về đội của mình. Chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi còn trận lượt về. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì điều đó. Nếu chúng tôi có thể thắng cả 2 hiệp với tỷ số 2-0, đó là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi cần người hâm mộ của mình ở Camp Nou và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Kết quả này giúp Atletico tiến gần hơn đến việc trở lại chung kết Copa del Rey lần đầu tiên kể từ khi họ vô địch giải đấu này lần thứ 10 vào mùa giải 2012-2013. “Người hâm mộ của chúng tôi cần những trận đấu như thế này”, HLV Diego Simeone của Atletico nói. “Họ đã ủng hộ chúng tôi nhiều năm nay, luôn ở bên cạnh chúng tôi. Họ cần những trận đấu quan trọng. Chúng tôi đã có một hiệp một rất tốt, đọc trận đấu rất tốt. Chúng tôi rất hiệu quả và bình tĩnh trong những phút cuối trận”.

Trong trận bán kết còn lại diễn ra vào thứ Tư, Real Sociedad đã thắng Athletic Bilbao với tỷ số 1-0. Trận lượt về bán kết Copa del Rey sẽ được diễn ra vào đầu tháng 3. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Seville vào tháng 4.

THANH TUẤN