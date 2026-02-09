Arbeloa tin Mbappe có thể sánh ngang Ronaldo

HLV Alvaro Arbeloa cho biết tiền đạo Kylian Mbappe có những phẩm chất để sánh ngang với tầm ảnh hưởng phi thường của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Tiền đạo ngôi sao người Pháp đã ghi bàn thắng thứ 38 của mùa giải trong chiến thắng 2-0 của đội trước Valencia hôm Chủ nhật.

Hậu vệ trái Alvaro Carreras mở tỷ số ở phút 65 tại Mestalla, trước khi Mbappe ghi bàn thắng thứ 2 ở phút bù giờ để giúp Madrid giành chiến thắng, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 2 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Mbappe - người hiện đã ghi 23 bàn thắng ở La Liga trong mùa giải thứ 2 tại Tây Ban Nha, thêm 13 bàn ở Champions League và 2 bàn ở Copa del Rey - vẫn còn một chặng đường dài để sánh ngang Ronaldo - người đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Madrid với 450 bàn thắng sau 9 mùa giải.

“Chúng ta từng nghĩ sẽ không bao giờ thấy một cầu thủ nào giống Cristiano, nhưng Mbappe đang đi đúng hướng”, Arbeloa nói với Real Madrid TV sau trận đấu hôm Chủ nhật, trước khi đi sâu hơn vào chi tiết trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Hiện tại, Kylian chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Những gì Cristiano đã làm trông giống như điều gì đó phi thường và không thể nào sánh kịp, như thể không ai có thể đến gần được. Kylian còn một chặng đường dài phía trước, bởi vì Cris đã ở đây nhiều năm. Nhưng Kylian có những phẩm chất để đi theo con đường của anh ấy. Bạn không bao giờ biết trước được. Nếu ai đó có thể làm được, thì đó chính là Kylian”.

Mbappe hiện đã ghi được 81 bàn thắng trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2024 - trong đó ghi 44 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Santiago Bernabeu. Cuối năm vừa qua, Mbappe cũng chính thức san bằng kỷ lục ghi 59 bàn thắng trong một năm dương lịch của Ronaldo thiết lập năm 2013. Tuy nhiên, anh vẫn chưa giành được một danh hiệu lớn nào với CLB. Trong khi Ronaldo - một trong những thần tượng thời thơ ấu của Mbappe - đã giành 16 danh hiệu bao gồm 4 Champions League.

HLV Arbeloa đã bảo vệ màn trình diễn của đội trước Valencia, trận đấu mà họ gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội trước khi Carreras ghi bàn mở tỷ số: “Chúng tôi biết đến Mestalla giống như đi khám nha khoa vậy. Chúng tôi biết trận đấu sẽ khó khăn như thế nào. Đó là một trận đấu rất nghiêm túc và đầy quyết tâm từ các cầu thủ”.

Arbeloa cũng thảo luận về lý do tại sao ông chọn cầu thủ trẻ David Jimenez đá hậu vệ phải tại Mestalla, với những lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn như Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold trên băng ghế dự bị. Alexander-Arnold chỉ được tung vào sân ở phút 76, trong khi Carvajal vẫn ngồi dự bị và không được sử dụng - cả 2 đều đang trong quá trình hồi phục chấn thương. “Việc các cầu thủ trẻ từ học viện có thể thi đấu trong một trận đấu như thế này và đóng góp là tin tuyệt vời”, Arbeloa nói. “Với Trent, sau một thời gian dài nghỉ thi đấu, chúng tôi sẽ rất thận trọng. Chúng tôi muốn các cầu thủ đang hồi phục tìm lại nhịp độ của mình từng chút một. Với Trent, mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy”.

Alexander-Arnold chỉ chơi 406 phút ở La Liga mùa này - với trận đấu gặp Valencia là lần ra sân đầu tiên của anh trong năm 2026 - trong khi Carvajal thậm chí còn ra sân ít hơn. “Dani trông ngày càng tiến bộ hơn trong các buổi tập”, Arbeloa nói. “Chúng tôi sẽ không mạo hiểm. Khi chúng tôi có vài ngày nghỉ, cậu ấy đã tập luyện tại Valdebebas. Tôi không cần phải nói với các bạn tầm quan trọng của Dani trong phòng thay đồ”.

