Yamal ghi bàn đẳng cấp, Barcelona đánh bại Mallorca 3-0

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal đã chuộc lỗi sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi bằng một cú sút cong sở trường từ ngoài vòng cấm, giúp Barcelona đánh bại Mallorca 3-0 vào thứ Bảy, qua đó nới rộng khoảng cách lên 4 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Lamine Yamal ghi bàn thắng đẳng cấp giúp Barcelona đánh bại Mallorca 3-0.

Robert Lewandowski đã đưa Barcelona dẫn trước, tiền đạo người Ba Lan đã chớp thời cơ ghi bàn từ cự ly gần ở phút 29 sau pha phối hợp tốt bên cánh trái của Marcus Rashford. Cú sút của anh bị chặn lại và Lewandowski đã thể hiện sự bình tĩnh thường thấy khi khống chế bóng và đưa bóng vượt qua một hậu vệ trước khi chọn vị trí dứt điểm.

Phong độ của Rashford đã được cải thiện xuyên suốt mùa giải và anh suýt ghi bàn ở phút bù giờ hiệp một khi cú sút phạt cong buộc Leo Roman phải thực hiện một pha cứu thua xuất sắc. Sau đó, bóng đến chân hậu vệ phải Jules Kounde gần chấm phạt đền và cú sút không mấy hiểm hóc của anh đã đến đúng vị trí của Yamal, người bằng cách nào đó lại sút bóng chệch khung thành từ gần vạch vôi. Nhưng Yamal đã thể hiện đẳng cấp của mình ở phút 61 với một cú sút tuyệt vời, lách qua một hậu vệ ở rìa khu vực cấm địa rồi tung cú sút mạnh mẽ vào góc dưới khung thành, một cú sút bằng chân trái quá chuẩn xác đến nỗi Leo Roman thậm chí không hề nhúc nhích.

Yamal và Lewandowski, mỗi người đã ghi được 10 bàn thắng ở giải đấu mùa này, được thay ra và cả 2 đều vỗ tay tán thưởng bàn thắng tuyệt vời của Marc Bernal ở phút 83. Barcelona đã xé toang hàng phòng ngự Mallorca ở khu vực giữa sân với 4 đường chuyền nhanh để Bernal băng lên, và anh đã thể hiện sự bình tĩnh tuyệt vời khi vượt qua một hậu vệ và dứt điểm vào góc khung thành. Cầu thủ trẻ 18 tuổi người xứ Catalan ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp.

Marc Bernal thể hiện sự bình tĩnh tuyệt vời khi ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp.

“Ghi bàn thắng đầu tiên cho Barcelona là điều rất đặc biệt”, Bernal nói với các phóng viên. “Tôi thấy khoảng trống khi Fermin Lopez nhận bóng và chạy vào. Tôi định sút bằng chân phải, nhưng quyết định lùi lại và sút bằng chân trái. Bóng chạm người hậu vệ đối phương, nhưng không sao, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Đó là điều mà bạn khó có thể tưởng tượng được như một giấc mơ khi còn nhỏ. Khi ghi bàn, tôi đã nghĩ rất nhiều về những khó khăn trong năm qua. Và cả về gia đình mình nữa”.

Barcelona nới rộng khoảng cách lên 4 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Nhưng đội xếp thứ 2 là Real Madrid có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm nếu giành chiến thắng trước Valencia vào Chủ nhật.

Trong trận đấu duy nhất khác diễn ra vào thứ Bảy, Real Sociedad đã đánh bại Elche 3-1 để vươn lên vị trí thứ 8. Các bàn thắng của tiền vệ người Croatia, Luka Sucic và tiền đạo người Tây Ban Nha, Mikel Oyarzabal đã giúp Sociedad dẫn trước 2-0, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha, Andre Silva đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 gần cuối hiệp một. Đội trưởng đội tuyển Iceland, Orri Stein Oskarsson vào sân thay Oyarzabal gần cuối trận và ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà ở phút 89.

Hai trận đấu đã bị hủy bỏ vào thứ Bảy. Trận đấu trên sân nhà của Rayo Vallecano gặp Oviedo đã bị hoãn lại vào phút chót do lo ngại về an toàn trên sân vận động Vallecas. Trong khi Oviedo cho biết họ hiểu quyết định này, đội bóng đã chỉ trích việc thông báo quá gấp và đang xem xét hành động pháp lý. Giải đấu cũng đã hủy trận Sevilla gặp Girona do điều kiện thời tiết xấu.

THANH TUẤN