Barcelona đặt giới hạn 100 triệu euro cho thương vụ Julian Alvarez

Barcelona đang nhắm đến một tiền đạo ngôi sao cho mùa giải tới, với Julian Alvarez đứng đầu danh sách rút gọn. Tuy nhiên, CLB xứ Catalan sẽ không chi tiêu quá mức, tờ Mundo Deportivo tin rằng mức trần nghiêm ngặt là 100 triệu euro cho thương vụ này.

Julian Alvarez đang tỏa sáng ở La Liga và Champions League

Với hợp đồng của Robert Lewandowski sắp hết hạn và tiền đạo này sắp bước sang tuổi 40, Barcelona nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải ký hợp đồng với một tiền đạo hàng đầu cho mùa giải sắp tới. Mặc dù Ferran Torres đã có những màn trình diễn khá tốt, CLB xứ Catalan vẫn cần một điểm tựa nổi bật trên hàng công, và nhiều cái tên đã nổi lên như những ứng cử viên tiềm năng cho việc chuyển đến Camp Nou trong những tháng gần đây.

Với mọi thứ đang trong tình trạng 'chờ đợi' cho đến cuộc bầu cử chủ tịch cuối tuần này, Julian Alvarez hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành số 9 tiếp theo của Barcelona. Tiền đạo của Atletico Madrid trước đây từng được liên hệ với việc chuyển đến Barcelona trước khi anh chuyển sang châu Âu, trong thời gian thi đấu cho River Plate. Giờ đây đã khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu, "Người Nhện" dường như là mục tiêu chính của Barca.

Tương lai của cầu thủ người Argentina vẫn còn chưa chắc chắn, và anh ấy đã đưa ra những tuyên bố công khai về vấn đề này, làm rõ rằng anh ấy không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra vào mùa hè tới. Theo tờ Mundo Deportivo, những bình luận này được hiểu là một lời ám chỉ rõ ràng tới CLB Cules, đội bóng muốn có được sự phục vụ của anh ấy nhưng sẽ không hành động thiếu thận trọng trên thị trường chuyển nhượng.

Tờ báo nói trên đưa tin rằng Barca có kế hoạch đầu tư đáng kể vào một tiền đạo trong mùa hè này. Tuy nhiên, tổng chi phí của thương vụ, bao gồm cả phí cố định và phí biến động, sẽ không vượt quá 100 triệu euro. Con số này đại diện cho giới hạn tối đa của CLB để tăng cường hàng công, dù là cho tiền đạo của Colchonero hay một cầu thủ khác.

Số tiền này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc Julian chuyển đến Camp Nou, bất chấp hợp đồng của anh ấy với Atletico Madrid còn hiệu lực đến năm 2030. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ban đầu dự kiến ​​sẽ kéo dài và phức tạp. Xét về khía cạnh này, hành động của cầu thủ, thông qua cử chỉ hoặc những bước đi tiếp theo, có thể đóng vai trò quyết định trong việc định hình tương lai của anh ta.

Ứng viên Chủ tịch Victor Font hứa đưa Haaland đến Camp Nou

Nếu Joan Laporta không quyết đoán thương vụ Alvarez, ông có thể lép vế khi dối thủ cạnh tranh ghế chủ tịch Barcelona, Victor Font tuyên bố đang đàm phán về quyền ưu tiên với Manchester City để mua Haaland.

Phát biểu trên đài Cadena SER chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử chủ tịch CLB vào ngày 15-3, Font tiết lộ rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra với đội bóng Premier League về một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến tiền đạo người Na Uy. "Chúng tôi đang làm việc về khả năng đảm bảo quyền ưu tiên cho Haaland nếu cậu ấy tìm kiếm một dự án mới. Đó là điều thường xảy ra trong bóng đá khi các cầu thủ đạt đến một thời điểm mà họ muốn một thử thách khác".

Font cũng hứa rằng dự án của ông sẽ tìm kiếm những cách thức sáng tạo để thu hút tài năng hàng đầu đến Barcelona. "Tôi muốn các thành viên CLB biết rằng nếu họ bỏ phiếu cho sự thay đổi, chúng tôi sẽ theo đuổi những giải pháp sáng tạo để đưa những cầu thủ hàng đầu đến CLB".

"Chúng tôi đang tìm hiểu các lựa chọn có thể giúp Barcelona vượt lên trước các đội khác trong cuộc đua giành một cầu thủ như Haaland". Erling Haaland mới đây đã gia hạn hợp đồng với Manchester City đến năm 2034, có nghĩa là bất kỳ vụ chuyển nhượng tiềm năng nào cũng sẽ phụ thuộc vào việc cầu thủ này cuối cùng quyết định tìm kiếm thử thách mới ở nơi khác.

HOÀNG HÀ