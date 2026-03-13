David Villa trở lại gia nhập ban giám đốc mới của Atletico Madrid

Cựu tiền đạo của Atletico Madrid, David Villa đã gia nhập ban giám đốc mới của CLB sau khi tập đoàn đầu tư Apollo Sports Capital hoàn tất việc mua lại phần lớn cổ phần đội chủ sân Metropolitano vào thứ Năm.

David Villa giữ vai trò cố vấn trong ban giám đốc mới của Atletico Madrid.

Thỏa thuận, vốn được công bố vào tháng 11 năm ngoái, đã chính thức hóa vào thứ Năm với việc Apollo Sports Capital trở thành cổ đông lớn nhất của CLB ình mạnh thứ 3 của La Liga. Enrique Cerezo và Miguel Angel Gil vẫn giữ vị trí Chủ tịch và Giám đốc điều hành, trong khi ban giám đốc giờ đây có thêm David Villa trong vai trò cố vấn.

Cựu tiền đạo 44 tuổi là thành viên của đội hình Atletico giành chức vô địch La Liga và lọt vào chung kết Champions League mùa giải 2013-2014, và vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha (59 bàn sau 98 trận). Anh có giai đoạn thành công nhất sự nghiệp là tại Barcelona, giành 8 danh hiệu - bao gồm 2 La Liga và 1 Champions League - trong vòng 3 năm.

“Tôi rất vui mừng được trở lại CLB với những trách nhiệm mới, nhưng vẫn giữ nguyên mong muốn tiếp tục giúp Atletico de Madrid ngày càng vĩ đại hơn qua từng mùa giải”, nhà vô địch Euro 2008 và World Cup 2010 của đội tuyển Tây Ban Nha nói trong một tuyên bố trên trang web của CLB. “Atletico đã trải qua sự phát triển đáng kể trong những năm gần đây, và tôi hy vọng sẽ đóng góp vào việc tiếp tục gặt hái thành công của chúng tôi. Tôi rất biết ơn vì họ đã nghĩ đến tôi cho vai trò này”.

Cerezo chào đón sự trở lại của Aston Villa: “Đây luôn là nhà của anh, David! Chúng tôi rất vui mừng khi anh chấp nhận thử thách này, và tôi tin chắc rằng, với kinh nghiệm dày dặn của mình, anh sẽ giúp chúng tôi đưa Atlético de Madrid trở nên mạnh mẽ hơn nữa”.

Thỏa thuận của Apollo Sports Capital cũng bao gồm khoản đầu tư vốn lên đến 100 triệu EUR để chi cho cầu thủ và cơ sở vật chất. Atletico cho biết số tiền này sẽ được dành cho dự án “Sport City” đầy tham vọng của họ, đang được xây dựng bên cạnh Sân vận động Metropolitano, cũng như được chi cho các đội bóng đá của CLB.

Atletico đang xếp thứ 3 tại La Liga, kém ngôi đầu của Barcelona đến 13 điểm trước 11 vòng đấu cuối. Tuy nhiên, họ đã vào chung kết Copa del Rey, và đang tràn trề cơ hội vào tứ kết Champions League sau khi thắng Tottenham 5-2 ở lượt đi vòng 1/8.

THANH TUẤN