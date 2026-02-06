Nỗ lực Sergio Ramos tiếp quản Sevilla bị trì hoãn

Tháng trước, có thông tin tiết lộ rằng trung vệ Sergio Ramos đang đàm phán để trở thành chủ sở hữu tiếp theo của CLB thời thơ ấu Sevilla. Các cuộc đàm phán đã diễn ra trong những tuần gần đây, và mặc dù đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc, nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi quá trình hoàn tất.

Ramos, 39 tuổi, người được hậu thuẫn tài chính bởi công ty đầu tư Five Eleven Capital, đang tiến hành thẩm định sau khi đạt được thỏa thuận với Sevilla để trở thành cổ đông đa số của CLB. Điều này sẽ mất một thời gian, và theo tờ Diario AS, nhiều người liên quan đến vụ việc không kỳ vọng sẽ kết thúc trước khi mùa giải hiện tại kết thúc. Một trong những lý do khiến quá trình này không được dự kiến ​​hoàn tất trước tháng 6 là do tình hình đáng lo ngại của CLB tại La Liga. Sevilla hiện đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, và chỉ hơn khu vực xuống hạng 2 điểm.

Ramos và nhóm của anh đã đạt được thỏa thuận trị giá 450 triệu EUR để mua 65% cổ phần của Sevilla, nhưng nếu Los Nervionenses xuống hạng khỏi La Liga, người ta tin rằng giá trị của CLB sẽ lao dốc - có thể xuống một nửa. Nếu điều đó xảy ra, có thể cần phải có thêm các cuộc đàm phán để điều chỉnh giá cả, điều này có thể dẫn đến sự đổ vỡ hoàn toàn nếu ít nhất một trong các bên không chịu nhượng bộ.

Người hâm mộ Sevilla sẽ rất mong muốn CLB thoát khỏi tình trạng khó khăn mà họ đã gặp phải trong nhiều năm qua. Ramos có tham vọng đưa đội bóng cũ của mình trở lại tốp đầu La Liga, nhưng để làm được điều đó, họ cần phải tránh xuống hạng mùa này.

HUY KHÔI