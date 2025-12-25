Napoli tự tin hơn sau chiến thắng Siêu cúp Italy

Sau chiến thắng tại Siêu cúp Italy, Napoli sẽ trở lại nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Serie A với sự tự tin lên cao trong chuyến làm khách đến sân của Cremonese vào cuối tuần này.

Napoli đã đánh bại AC Milan 2-0 ở bán kết, trước khi vượt qua Bologna với tỷ số tương tự trong trận chung kết hôm thứ Hai để giành Siêu cúp Italy thứ 3, và lần đầu tiên kể từ năm 2014. HLV Antonio Conte tiếp tục gặt hái thành công ở Naples, sau khi đã giành chức vô địch Serie A ngay mùa giải đầu tiên. Và Chủ tịch CLB Aurelio De Laurentiis không thấy lý do gì khiến thời kỳ hoàng kim phải kết thúc: “Bạn có nghi ngờ gì về Conte không? Anh là một bậc thầy, vì vậy anh ấy không cần nhiều thời gian để khẳng định mình là người chiến thắng. Kể từ thời Diego Maradona, chúng tôi chưa từng không giành được 2 danh hiệu trong cùng một năm dương lịch. Tôi nói với người hâm mộ, cứ mơ đi!”.

Chiến thắng Siêu cúp là một cú hích đáng mừng sau thất bại của Napoli trước Udinese trong trận đấu gần nhất tại Serie A, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nhà vô địch chỉ kém 1 điểm so với AC Milan và 2 điểm so với đội đầu bảng Inter Milan. Một trận thắng trên sân Cremonese vào Chủ nhật đang chờ đợi đội bóng của Conte, khi CLB mới lên hạng đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng sau 2 trận không thắng.

Napoli hy vọng David Neres sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng của mình. Tiền vệ cánh người Brazil đã ghi 3 trong 4 bàn thắng của Napoli tại Siêu cúp Italy, cùng với 3 bàn thắng trong 4 trận đấu gần nhất tại Serie A. Ngoài ra, còn có một tin vui đối với Conte và người hâm mộ khi ở Riyadh, tiền đạo Romelu Lukaku có tên trong danh sách dự bị cho cả 2 trận đấu. Mặc dù tiền đạo người Bỉ không ra sân, nhưng đây là dấu hiệu rõ ràng rằng anh đã sẵn sàng trở lại thi đấu kể từ chấn thương đùi trong giai đoạn tiền mùa giải.

Inter Milan cần nhanh chóng quên đi thất bại ở Siêu cúp để bảo vệ ngôi đầu Serie A.

Trong khi Napoli trở về từ Saudi Arabia với tinh thần hân hoan, Inter lại trở về với thất bại trước Bologna trên chấm phạt đền, và họ sẽ làm khách trên sân của Atalanta vào Chủ nhật. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Serie A đã đưa Inter lên vị trí đầu bảng, nhưng họ sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn ở Bergamo trước một Atalanta đã thắng 2 trận liên tiếp gần nhất tại Serie A, và gần đây đã đánh bại Chelsea tại Champions League.

Milan dễ thở hơn khi chỉ tiếp đón Hellas Verona đang gặp khó khăn vào Chủ nhật. Đội khách đang đứng thứ 3 từ dưới lên sau khi không thắng trong 13 trận mở màn, dù họ đang dần lấy lại sự tự tin sau 2 chiến thắng liên tiếp.

Trong khi 3 đội đầu bảng đang thi đấu Siêu cúp, Juventus đã đánh bại AS Roma vào cuối tuần trước và đang thu hẹp cách biệt chỉ còn 4 điểm kém hơn so với đội đầu bảng, dù đã chơi nhiều hơn một trận. Juventus hy vọng sẽ tiếp tục bùng nổ khi làm khách trên sân của Pisa, đội đang đứng thứ 2 từ dưới lên, vào thứ Bảy.

PHI SƠN