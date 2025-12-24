Căng thẳng gia tăng giữa Dembele và PSG

Chấn thương đang ảnh hưởng phong độ của Dembele. Ảnh: Getty Images

Ousmane Dembele đã trải qua mùa giải trước đầy vinh quang với danh hiệu Quả bóng Vàng 2025, nhưng anh vẫn chưa thể tái hiện phong độ đó ở mùa giải này. Tuyển thủ Pháp đã bị cản trở bởi những chấn thương liên tiếp, ca đầu tiên gặp phải khi làm nhiệm vụ quốc tế vào đầu tháng 9 và chấn thương thứ hai xảy ra trong trận đấu với Bayern Munich vào đầu tháng 11.

Cho đến khi Ligue 1 2025/26 bước vào kỳ nghỉ đông, Dembele chỉ có thể đóng góp 3 bàn thắng và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường. Đó là hậu quả từ 65 ngày làm bạn với giường bệnh của Dembele chỉ tính qua nửa mùa này, vượt mức cả toàn bộ mùa trước. Kể từ chấn thương trong trận đấu với Bayern, PSG đã hành động thận trọng với đương kim Quả bóng vàng, lựa chọn không mạo hiểm với thể trạng của cầu thủ này.

Tuy nhiên, theo Canal+, việc quản lý chấn thương hiện đang là nguồn gốc của căng thẳng giữa Dembélé, những người thân cận của anh và ban huấn luyện PSG. Khi anh tin rằng mình đủ khả năng đá chính và thực tế là cần được đá chính để tìm lại nhịp điệu và phong độ, nhưng ban huấn luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Luis Enrique lại không đồng ý.

Dembele đã chưa đá chính trận nào ở Ligue 1 kể từ chấn thương gần nhất, và mới đây một lần nữa anh phải vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thắng Flamengo ở Cúp Liên lục địa. Dembele đã gặp khó khăn trên sân, bỏ lỡ một vài cơ hội và đá hỏng phạt đền trong loạt sút luân lưu.

Cho đến trước mùa giải kỳ diệu 2024/25, Ousmane Dembele đã phải nghỉ thi đấu đến gần 800 ngày kể từ khi bắt đầu thi đấu bóng đá chuyên nghiệp vì chấn thương. Vậy nên sự thận trọng với tiền sử chấn thương dày đặc từ đương kim Quả bóng Vàng là điều dễ hiểu với ban huấn luyện PSG và HLV Luis Enrique. Vì quan trọng nhất là mùa giải của đội bóng này vẫn chưa đi chệch hướng, và họ cần ngôi sao số một hoàn toàn lành lặn cho giai đoạn khốc liệt phía trước chứ không phải sự mạo hiểm thiếu cần thiết.

QUANG ANH