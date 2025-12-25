Chiêu mộ Salah sẽ là bước ngoặt cho Saudi Pro League trong cuộc tìm kiếm bản sắc

Bàn thắng phút bù giờ của Mohamed Salah giúp Ai Cập thắng Zimbabwe ở trận mở màn Cúp châu Phi tại Morocco, nhưng tác động lớn nhất của ngôi sao này có thể không nằm ở lục địa đen – mà ở Saudi Arabia. Trong bối cảnh Saudi Pro League (SPL) đang chật vật tìm cho mình một định danh sau làn sóng kim tiền ồn ào, việc lôi kéo Salah – cầu thủ Ả rập vĩ đại nhất đương đại – sẽ là một cú hích lịch sử, vượt xa giá trị của những bàn thắng.

Sau hơn hai năm rót tiền không giới hạn, SPL đã đưa về hàng loạt danh thủ như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Sadio Mané hay Riyad Mahrez. Họ mang lại danh tiếng, lượng theo dõi khổng lồ và phần nào nâng tầm giải đấu. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, những nhà điều hành tại Riyadh hiểu rằng: một giải đấu không thể tồn tại mãi bằng ánh hào quang của những ngôi sao đã qua đỉnh cao.

Salah, trái lại, là một trường hợp khác. Anh vẫn ở đỉnh cao phong độ, là biểu tượng sống của bóng đá khối Ả Rập, người vừa có tầm ảnh hưởng toàn cầu, vừa có sức gắn kết khu vực mà không cầu thủ nào khác sánh kịp. Nếu Saudi Pro League muốn tìm “bộ mặt đại diện” thật sự, không phải Ronaldo – mà chính Salah – mới là câu trả lời.

Benzema đang có mùa thứ 3 ở Saudi Pro

Khi cơn sốt chuyển nhượng mùa hè 2023 qua đi, SPL nhận ra vấn đề mà Trung Quốc từng vấp phải một thập niên trước: những bản hợp đồng bom tấn chỉ tạo ra tiếng vang ngắn hạn. Các ngôi sao như Drogba, Anelka từng rời Chinese Super League chỉ sau vài tháng, và “giấc mơ Trung Hoa” nhanh chóng tan biến.

Saudi Pro vẫn duy trì được sự hiện diện của các ngôi sao lớn, nhưng “hiệu ứng tò mò” toàn cầu đã giảm mạnh. Truyền hình quốc tế phàn nàn vì giải đấu gián đoạn liên tục, ưu tiên dành cho đội tuyển quốc gia khiến các câu lạc bộ phải ngừng thi đấu hàng tháng trời. Một đài phát sóng tiết lộ rằng mùa 2025–26 “gần như vứt đi” vì quá ít trận đấu, quá khó để giữ khán giả trung thành.

Trong bối cảnh ấy, Salah sẽ là ngôi sao có thể viết lại câu chuyện. Không chỉ bằng tên tuổi, mà bằng khả năng kéo theo một cộng đồng khổng lồ: hàng trăm triệu người hâm mộ ở Trung Đông, Bắc Phi, và khắp thế giới Hồi giáo.

Thay đổi định kiến: từ “giải dưỡng già” thành điểm đến có sức sống

Lãnh đạo SPL hiện đang cố gắng thay đổi chính sách chuyển nhượng. Thay vì tập trung vào các cựu binh, họ hướng đến những cầu thủ đang ở độ chín như Mateo Retegui, Darwin Núñez, Theo Hernández, hay những tài năng trẻ kiểu Nathan Zézé, Enzo Millot. Nếu các CLB có thể đào tạo, phát triển rồi bán lại cho châu Âu, họ không chỉ thu lợi tài chính mà còn giành được tư cách “giải đấu trung chuyển” cho tài năng toàn cầu – điều chưa một nền bóng đá ngoài châu Âu nào làm được.

Salah là mảnh ghép hoàn hảo cho tầm nhìn ấy: anh không phải một biểu tượng đã tàn, mà là ngọn cờ còn đang tung bay. Với danh tiếng và sự chuyên nghiệp của mình, anh có thể định hình lại chuẩn mực trong môi trường mà danh vọng đôi khi lấn át bóng đá thực chất.

Nếu Ronaldo giúp Saudi Arabia xuất hiện trên bản đồ bóng đá toàn cầu, thì Salah có thể biến bóng đá Saudi thành câu chuyện của thế giới Ả Rập. Tại quê nhà Ai Cập, anh là biểu tượng của niềm hy vọng và khát vọng vươn lên; ở khắp Trung Đông, anh là tấm gương của sự chuyên nghiệp phương Tây hòa quyện bản sắc Hồi giáo.

Một cầu thủ như thế – xuất thân từ vùng đất nghèo, thành công bằng tài năng, nhưng vẫn giữ đạo đức, niềm tin và khiêm nhường – mang hình ảnh hoàn hảo mà Saudi Arabia muốn gửi đi: một quốc gia đang chuyển mình, nhưng vẫn trung thành với cội rễ văn hóa. Nếu Salah đến, SPL sẽ không chỉ mua một ngôi sao; họ sẽ mua được niềm tự hào Arab, và qua đó có thể truyền cảm hứng cho cả một thế hệ cầu thủ trẻ từ Bắc Phi đến Vùng Vịnh.

Thách thức phía trước

Tất nhiên, để thương vụ thành hiện thực là vô cùng khó. Salah vẫn là linh hồn của Liverpool, và đội bóng Anh không dễ chấp nhận mất biểu tượng vào tay đối thủ ngoài châu Âu. Hơn nữa, bản thân anh – người từng thẳng thắn nói rằng “muốn chinh phục thêm những danh hiệu lớn” – phải tự cân nhắc: rời Premier League ở tuổi 34 có phải là lựa chọn đúng?

Nhưng nếu những điều kiện ấy được đáp ứng, thương vụ này sẽ có ý nghĩa vượt xa sân cỏ. Nó sẽ là tuyên ngôn, rằng Saudi Pro League không chỉ là điểm đến cuối cùng của những danh thủ hết thời, mà là một trung tâm mới của thế giới bóng đá đang trỗi dậy.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng tuyên bố Saudi Pro League “đang đi đúng hướng để trở thành một trong ba giải đấu hàng đầu thế giới”. Lời nói ấy nghe như khẩu hiệu, nhưng nếu Salah thực sự đến Riyadh, nó có thể là bước đầu tiên để biến tuyên bố thành thực tế. Sự xuất hiện của anh không chỉ mang lại khán giả, bản quyền hay doanh thu – mà còn trao cho giải đấu một linh hồn, điều mà tiền bạc chưa từng mua được.

LONG KHANG