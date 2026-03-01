AFC hoãn các trận Champions League khu vực phía Tây

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã hoãn các trận đấu AFC Champions League khu vực phía Tây dự kiến ​​diễn ra ở Trung Đông trong tuần này để phản ứng trước các vụ tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran.

AFC đã quyết định hoãn các trận đấu Champions League khu vực phía Tây.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Á đã đưa ra một tuyên bố hôm Chủ nhật cho biết, các trận đấu vòng 16 đội khu vực phía Tây AFC Champions League Elite dự kiến ​​diễn ra vào thứ Hai và thứ Ba, tại Dubai, Doha và Abu Dhabi, sẽ được lên lịch lại. Nhà vô địch UAE, Shabab Al Ahli, dự kiến ​​sẽ tiếp đón đội bóng Iran Tractor tại Dubai vào thứ Hai ngày 2-3. Còn Al Wahda, đại diện còn lại của UAE, dự kiến ​​sẽ đối đầu nhà vô địch Saudi Arabia, Al Ittihad tại Abu Dhabi vào thứ Ba.

Trong khi các trận tứ kết AFC Champions League Two (trong đó Al Wasl dự kiến ​​tiếp đón Al Nassr của Cristiano Ronaldo tại Dubai) và AFC Challenge League dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tại khu vực phía Tây cũng sẽ bị hoãn. “AFC sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình đang diễn biến nhanh chóng này và vẫn kiên quyết đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả các cầu thủ, đội bóng, quan chức và người hâm mộ”, AFC cho biết trong một tuyên bố. Hiện chưa có ngày mới nào được ấn định cho tất cả các trận đấu bị hoãn.

Tuy nhiên, các trận đấu ở khu vực phía Đông trên tất cả các giải vô địch châu lục của AFC sẽ tiếp tục theo lịch trình, các nhà tổ chức cho biết. AFC cũng đang tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ châu Á tại Australia bắt đầu từ Chủ nhật. Iran nằm trong số 12 đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu này.

PHI SƠN