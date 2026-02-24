Các CLB Argentina đình công phản đối lệnh cấm xuất cảnh đối với Claudio Tapia

Các CLB chuyên nghiệp ở Argentina đã nhất trí đình công từ ngày 5 đến 8-3 để phản đối điều mà họ cho là “sự bức hại tư pháp” đối với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), Claudio Tapia.

Claudio Tapia ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina.

Thông báo đình công được đưa ra hôm thứ Hai sau khi một Thẩm phán triệu tập ông Tapia ra làm chứng vào ngày 5-3 trong một vụ án mà ông bị cáo buộc biển thủ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Cuộc điều tra bắt nguồn từ đơn khiếu nại do Cơ quan Thuế và Kiểm soát Hải quan (ARCA) của Chính phủ đệ trình. “Ủy ban điều hành của giải đấu chuyên nghiệp đã nhất trí đình chỉ tất cả các trận đấu thuộc giải hạng Nhất và các giải khác từ ngày 5 đến 8-3 để phản đối đơn khiếu nại do ARCA đệ trình”, AFA thông báo trong một tuyên bố.

Thứ Sáu tuần trước, Thẩm phán Diego Amarante đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Tapia và triệu tập 4 quan chức khác đến trình diện để thẩm vấn vào đầu tháng 3, như một phần của cuộc điều tra về việc không đóng bảo hiểm xã hội với tổng số tiền 19 tỷ peso (13 triệu USD) trong năm 2024 và 2025. Các quan chức khác được triệu tập để làm chứng trong cùng vụ án là thủ quỹ AFA, Pablo Toviggino; Tổng thư ký Cristian Malaspina; Tổng giám đốc Gustavo Lorenzo và cựu Chủ tịch CLB Racing Club, Victor Blanco.

Theo đơn khiếu nại của cơ quan thuế, AFA bị cáo buộc đã không nộp các khoản tiền bị giữ lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn, dẫn đến việc cơ quan thu thuế ban hành và thông báo các khoản nợ tương ứng. AFA đã phủ nhận khoản nợ và tuyên bố trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai rằng “việc tự nguyện thanh toán các nghĩa vụ thuế này đã được thực hiện trước ngày đến hạn”.

Ngay trước khi thông báo về cuộc đình công, Thẩm phán Amarante đã cho phép Tapia đi đến Colombia và Brazil từ ngày 23 đến 28-2 để tham dự các hoạt động chính thức. Tapia đã được Liên đoàn bóng đá Colombia mời tham dự một sự kiện chính thức tại Barranquilla vào thứ Ba, và dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp hội đồng Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), nơi ông giữ chức Phó Chủ tịch thứ 2, vào thứ Năm tại Rio de Janeiro.

HUY KHÔI