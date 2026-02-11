Đội bóng Ả Rập Xê Út chiêu mộ thành công tài năng trẻ Messi

Rayane Messi gia nhập Neom SC từ Strasbourg theo dạng cho mượn. Ảnh: Neom SC

Trong khi Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út - Saudi Pro League tiếp tục công cuộc chiêu mộ những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, quốc gia vùng Vịnh này cũng đặc biệt chú trọng đến thị trường Pháp và việc chiêu mộ những tài năng trẻ triển vọng nhất từ giải đấu này. Mùa hè năm ngoái, những tài năng trẻ từ Pháp như Nathan Zeze (Neom SC), Saimon Bouabre (Al-Hilal) và Valentin Atangana (Al-Ahly) đã chuyển đến đây.

Điều đó tiếp tục diễn ra vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2025/26, với việc Mohamed Kader Meite (Al-Hilal) và George Ilenikhena (Al-Ittihad) đều chuyển đến Ả Rập Xê Út chơi bóng. Và giờ đây họ bổ sung thêm vào danh sách này cái tên Rayane Messi. Tuyển thủ trẻ quốc tế người Pháp gia nhập Neom SC theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải. Hiện chưa rõ liệu hợp đồng có bao gồm điều khoản mua đứt hay không. Gia nhập Neom SC, Rayane Messi sẽ hội ngộ dàn cầu thủ gốc gác đồng hương như Nathan Zeze, Alexandre Lacazette và Abdoulaye Doucoure.

Ngôi sao trẻ thuộc biên chế của Strasbourg đã trải qua giai đoạn đầu mùa giải này thi đấu theo dạng cho mượn tại Pau FC ở Ligue 2, nơi anh ghi được hai bàn thắng sau 14 trận đấu. Rayane Messi có bố mẹ là người Cameroon nhưng sinh ra tại Pháp, ra mắt bóng đá chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi 13 ngày và có bàn thắng đầu tiên chỉ một tuần sau đó. Rayane Messi không chỉ gây chú ý với tiềm năng sân cỏ, cái tên nổi bật sau lưng áo và vị trí thi đấu cũng tương đồng như huyền thoại bóng đá Lionel Messi.

QUANG ANH